尖石露客疑一氧化碳中毒 消防局提醒安全兩原則

新竹縣政府消防局派員到尖石、五峰各景點，向露營區和旅宿業者加強宣導預防一氧化碳中毒意外。（竹縣府消防局提供）

2023/11/27 14:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉昨（26日）發生一起露營客在帳篷內使用焚化台取暖，疑似一氧化碳中毒釀一死二傷的憾事！縣府消防局提醒兩大原則：使用瓦斯爐具等請保持良好通風，並注意延長線及插座的負載；焚火台切記勿在帳篷內使用。

桃園市40多歲羅姓婦人25日帶著一對年約12歲的雙胞胎女兒，前往新竹縣尖石鄉露營，因山區入夜後不到10°C，一家3口將焚火台拿到帳篷內取暖，沒想到3人昨下午被人發現疑似一氧化碳中毒，其中母親已明顯身亡，2個女兒意識清楚緊急送醫，檢警今天相驗。

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消防局昨立即派員到各景點，向露營區和旅宿業者加強擴大宣導。災害預防科提醒，從事露營活動時，應注意以下2點：

1、使用瓦斯爐具或露營燈具時，應保持良好通風。

2、應避免於通風不良的處所使用焚火台等，燃燒木炭取暖或碳烤食物。

災害預防科指出，一氧化碳為無色無味的氣體，中毒時有頭暈、噁心、嘔吐等症狀，於室內通風不良環境中，如果身體出現上述症狀，應警覺是否為一氧化碳中毒，並立即關閉使用中的加熱設備及打開門窗保持通風，且儘速撥打119。

此外，露營場區營位所提供的電源插座並不多，常常需要再接延長線使用；因此，使用高耗電電器，例如：吹風機、電暖爐、電毯等應注意延長線及插座的負載，避免造成跳電、電線過熱，甚至造成火災。

一般使用的延長線負載大約1200瓦；但是，露營場插座的源頭有沒有提供到1200瓦以上，可能每個露營場都不大一樣，建議依照露營場電器設備建議使用說明為原則。

交通旅遊處也提醒，到高山露營一定要帶足保暖的用品，建議使用高山用睡袋、熱水袋、暖暖包，或是加棉被等方式；至於耗氧性取暖方式，如使用焚化台燒炭生火、煤油爐、氣化爐等，不要在帳篷內使用，以免發生憾事。

新竹縣政府消防局提醒露營安全兩大原則：使用瓦斯爐具等請保持良好通風，並注意延長線及插座的負載；焚火台切記勿在帳篷內使用。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣政府消防局派員到尖石、五峰各景點，向露營區和旅宿業者加強宣導預防一氧化碳中毒意外。（竹縣府消防局提供）

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