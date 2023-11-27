露營客取暖喪命 竹縣府證實事發營地未取得土地使用許可

發生露營客把焚火台拿入帳篷引發一氧化碳中毒死亡意外的露營地，新竹縣政府證實業者連土地使用許可都還沒有取得。（讀者提供）

2023/11/27 12:01

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣昨天發生一起露營客疑因將焚火台拿到帳篷內取暖，不幸喪命事件，縣府證實，發生意外的露營地業者迄今連土地使用許可的申請都沒有提出，並非合法營地；另倖存的2名12歲少女，目前已經轉回桃園市的醫院就近治療，檢警正在釐清焚火台是死者自備，還是業者提供，以釐清相關責任。

縣府交通旅遊處表示，新竹縣的露營業者共有340家，其中276家營業當中。為了輔導這些露營業者合法、安全，從今年3月起，他們接連在尖石、五峰、橫山、峨眉、關西等地辦理8場座談會，累積共超過300人、150家業者參加。並於今年9月到11月辦了34場工作坊，透過1對1的輔導方式，協助業者更加了解露營場要點相關規定。

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交旅處表示，業者合法化共分成2個階段，首先必須在明年底以前取得土地使用許可，接下來則就必須完成經營露營場的營業登記。

到目前為止，縣府已輔導100家業者辦理土地使用許可，其中有9家業者因此已經順利取得，這次發生意外的露營業者也在輔導名單當中，但幾經通知，迄今仍未申請土地使用許可。

交旅處表示，縣府對於這起不幸意外深表遺憾，他們輔導業者時都強調過嚴禁把焚火台、煤油燈等放入密閉空間以保暖的行為，建議只能用物理性像是熱水袋、暖暖包，或是加棉被等地保暖方式，由於全案已進入司法程序，對於涉案業者的相關責任，縣府尊重檢方的調查和釐清。

縣府表示，他們為了讓露營活動合法又安全，近年輔導露營場合法化，有4項措施，首先就是提供專人服務，也就是委託專業團隊成立輔導團（遠圖科技有限公司），全面盤點新竹縣露營場資料，並提供Line@諮詢、電話專線、等服務。

其次就是在交旅處官網開設露營場專區頁面，提供露營場要點、計畫書範本及各類申請表單供業者下載使用；第3就如前述辦理多場座談會和工作坊。未來則將要求露營業者在民眾進場時，加強宣導露營場使用的安全注意事項，並研議納入相關法規來做規範。

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