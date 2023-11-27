防堵簽賭滋擾職籃 高檢署成立「全國跨轄區專案小組」

高等檢察署檢察長張斗輝今（27日）邀集中華民國籃球協會及國內三大職籃聯盟代表、警政署、調查局及職籃球隊所在地的各檢察機關開會，決議成立「防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組」，作為各地檢署偵辦職籃不法案件的溝通平臺，負責分工、協調、溝通及相互支援蒐證等事宜，必要時將「派員監賽」。（高檢署提供）

2023/11/27 18:40

〔記者錢利忠／台北報導〕為防止簽賭案滋擾國內職籃運動，高等檢察署檢察長張斗輝，今（27日）邀集中華民國籃球協會及國內三大職籃聯盟代表、警政署、調查局及職籃球隊所在地的各檢察機關開會，決議成立「防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組」，作為各地檢署偵辦職籃不法案件的溝通平臺，負責分工、協調、溝通及相互支援蒐證等事宜，必要時將「派員監賽」。

高檢署表示，除先前台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄、基隆等地檢署，已成立「防制職籃不法事件小組」，並建立聯繫窗口之外，另協請轄區內的司法警察機關，亦成立專責小組，積極從事防制作為，加強安全及網路巡邏，以避免不法外力介入比賽。

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高檢署指出，各職籃聯盟及球隊應加強對於球員、教練、防護員、裁判及相關行政人員的內控管理，建立自我防護意識，並協助受非法干擾的球員向聯繫窗口通報。另外，再次強調各球隊主場館所在地的地檢署，將協助球隊辦理法治教育，並將賭博、詐騙、暴力、毒品等犯罪態樣納入法治教育內容，提醒球員避免觸法，於必要時並派員監賽。

高檢署強調，未來希望藉由相關機制的運作，有效預防、嚇阻不法行為介入國內職籃運動，以打造健康的職籃運動環璄。

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高等檢察署檢察長張斗輝，今（27日）邀集中華民國籃球協會及國內三大職籃聯盟代表、警政署、調查局及職籃球隊所在地的各檢察機關開會，決議成立「防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組」。（高檢署提供）

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