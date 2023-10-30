獨家》職籃簽賭球員「賽中下注」管道曝光 2防護員涉當小幫手

先前涉案的SBL球員吳季穎（中）。（資料照）

2023/10/30 14:43

〔記者錢利忠／台北報導〕職業籃壇涉賭醜聞愈演愈烈，繼前SBL球員吳季穎引爆簽賭事件，T1台啤永豐雲豹前球星羅振峰也捲入後，外界也開始研析球員下注的手法；分別於SBL及T1貼身協助球員的2名隨隊運動防護員，疑涉嫌充當涉賭球員下注的小幫手，於賽中拿手機幫球員向組頭下注，此事已在球員之間廣為流傳，涉賭球員彼此心照不宣，檢警專案小組將擴大清查。

專案小組掌握，比賽開打以後，在場上或場邊的球員都不能拿手機，全隊只有運動防護員能使用手機，涉簽賭的球員，如在比賽期間下注，通常是透過防護員的掩護，由防護員代為聯繫組頭。

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有球員私下透露，涉簽賭的球員，會在「盤前」、「盤開」及「盤中」等3個時間點下注，而涉賭球員最常在盤中委請防護員代為下注，之所以選在比賽進行中的盤中下注，原因即在於球員已知道球隊接下來的戰術，也知道同隊球員有無傷勢，較能操控接下來的球賽狀況。

由於在中場休息時間，涉賭球員會在休息室內與防護員進行近距離「溝通」，且只有防護員有機會使用手機對外聯繫，也因此防護員即成為涉賭球員在球賽進行期間，可以聯繫組頭下注的唯一管道。

關於如何防堵打假球及簽賭，11月1日早上籃協將邀請P. LEAGUE+、T1及SBL三大聯盟代表，針對防堵假球及賭博召開緊急整合會議，除要求球隊誠信經營，加強球隊管理責任，也將分享清查情資，統一窗口及開發科技監控賭博等應用，全力配合司法偵查。

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