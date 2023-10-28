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球衣背號「165」反詐特攻！警政署長黃明昭應邀開球展活潑一面

警政署長黃明昭受邀T1開幕戰開球。（記者徐聖倫翻攝）

警政署長黃明昭受邀T1開幕戰開球。（記者徐聖倫翻攝）

2023/10/28 17:17

〔記者徐聖倫／新北報導〕「背號165」反詐特攻！職籃T1聯盟今天開幕戰在新北市新莊體育場開打，新北特攻主場迎戰台鋼獵鷹，現場著特攻主場黃色球衣的球員中，驚見1人背號是「165號」，原來是警政署長黃明昭受邀開球，同時宣導反詐，黃明昭一改往日嚴肅臉孔，今日展現活潑的一面，宣導時口氣高亢，一旁同仁都說「還沒見過署長這麼活潑」。

警政署協調T1開幕賽協助宣導反詐、識詐，今下午黃明昭透過比賽直播，向民眾講述常見的詐騙手法，搭配主持人的附和，讓反詐宣導有了朝氣，不再死氣沉沉地照本宣科，黃明昭也沉浸在球場氛圍，少見地笑開懷。

本次防宣導活動為讓民眾親自體驗籃球魅力，現場設置投籃機供民眾挑戰，另特別邀請超萌的新北市警犬隊，展示緝毒情境模擬並開放民眾與警犬進行趣味互動、合影，期望透過寓教於樂的方式，加深民眾印象。

此外，本次開幕賽同時號召反詐吉祥物大集合，由警察局「警察大頭娃娃」、「豹隊長」與中信特攻籃球隊吉祥物 「THUNDER」在場內與民眾互動，另現場民眾參與犯罪預防宣導 「有獎徵答活動」，即可獲得限量犯罪預防宣導品及吉祥物娃娃，現場氣氛熱絡，獲得民眾踴躍響應。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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