獨家》籃壇簽賭案延燒 吹哨裁判被爆疑經營「球版」

圖為先前涉案的SBL前球員吳季穎。（資料照）

2023/10/30 11:04

〔記者錢利忠／台北報導〕近來籃壇捲入球員涉賭及打假球醜聞，除了最先曝光的前SBL球員吳季穎，以及T1台啤永豐雲豹前球星羅振峰之外，隨著司法系統介入後，球界也掀起熱議；據了解，有職業球員私下怒批，有裁判「不懂利益迴避」，疑似經營非法球版（下注球類聯盟賽事賭盤），專案小組將與籃球協會及各職籃聯盟橫向聯繫、擴大廣蒐情資，如掌握確切事證，將由各轄區地檢署啟動偵辦。

據了解，此次籃壇捲入簽賭醜聞，牽連者眾多，除了本土球員、洋將、運動防護員等多人可能涉案之外，如今就連負責比賽公平性的吹哨裁判，也被驚爆疑似私下經營球版，今天在球員之間引起廣泛討論，專案小組將進一步蒐集相關情資，如涉及不法，將啟動司法調查。

請繼續往下閱讀...

關於吳季穎、羅振峰涉簽賭的案情部分，士林地檢署已指揮警方積極偵辦中，吳季穎先前訊後已被諭令25萬元交保，專案小組也持續擴大清查籃壇的不法人士，由於簽賭案涵蓋北、中、南部，如面臨跨轄區的個案，士檢也不排除請高等檢察署進行聯繫，由各轄區地檢署針對涉賭或打假球的個案，擴大調查。

最高檢察署指出，對於職籃運動捲入簽賭疑雲，感到遺憾、沉痛，若接獲相關情資或涉賭舉報，將視個案的情況，不排除由各管轄地檢署立即啟動調查，為避免職籃受到不法集團染指，若接獲相關情資或涉賭舉報，會嚴密「保護檢舉人」身分，最高檢並已委請最高檢檢察官張安箴、台北地檢署檢察官黃珮瑜，協助球團推廣法治教育。

籃壇捲入簽賭及打假球事件，起源於涉賭的前SBL球員吳季穎，其對話紀錄外流，其他未曝光的球員間涉賭對話，包括「欸 我朋友說 你們對海神那場 你們台中太陽賽前就出貨了」、「雲豹今天玩嗎」、「搞中信嗎」、「中信沒比賽啊 大哥」、「打錯 搞海神啦 雲豹穩輸」、「我沒買阿 他們偷跑嗎 X 他X的 這些人偷偷搞 我要去問 太扯了」、「你前面可以拉開 後面再放 13.5我出」、「我等你們跟海神」、「他們講好要買我會跟你講 先跑等等他們不買就慘」、「他們跟XX他朋友買」等，專案小組均納入蒐證。

11月1日早上，籃協將邀請P. LEAGUE+、T1及SBL三大聯盟代表，針對防堵假球及賭博召開緊急整合會議，除了要求球隊誠信經營，加強球隊管理責任，加重球員及親屬切結連帶責任之內容，聯盟、球隊間應建立充分溝通管道，分享清查情資，統一窗口開發科技監控賭博之應用，並全力配合司法檢調偵查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法