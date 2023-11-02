簽賭連爆重創職籃！SBL、T1、PLG和高檢署 達成「派員監賽」共識

前警政署長陳國恩，今同SBL聯盟代表張承中、T1聯盟會長錢薇娟、秘書長王志群、常務監事黃芯玫、PLG聯盟代表鄭偉柏等人，拜訪高等檢察署檢察長張斗輝，取得「派員監賽」等共識。 （高檢署提供）

2023/11/02 20:03

〔記者錢利忠／台北報導〕職籃近期捲入簽賭醜聞，重創籃壇形象，繼檢察總長邢泰釗率3名檢察官前往T1球隊宣傳法治教育後，曾任警政署長的中華民國籃球協會副理事長陳國恩，今早也偕同SBL聯盟代表暨中華民國籃球協會副秘書長張承中、T1聯盟會長錢薇娟、秘書長王志群、常務監事黃芯玫、PLG聯盟代表鄭偉柏等3大職籃聯盟的代表，拜訪高等檢察署檢察長張斗輝，取得「建立聯繫窗口」、「派員監賽」等共識。

高檢署今指出，已與籃球協會及國內3大職籃聯盟：SBL聯盟、T1聯盟、PLG聯盟，正式建立合作機制，共同防範不法行為介入國內職籃運動，高檢署將指派檢察官江林達為專責聯繫窗口，另各球隊主場館所在地之地檢署，亦將成立「防制職籃不法事件小組」，並建立聯繫窗口。

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高檢署表示，職籃聯盟會後將積極拜訪各地檢署，建立聯繫通報機制，遇有黑道、暴力集團、組頭等不法組織，或不法人士欲介入職籃運動，或球員涉有不法情事時，應儘速透過聯繫窗口通報地檢署，以共同發揮合作防制的效果。

各球隊主場館所在地之地檢署，將協助球隊辦理法治教育，必要時「派員監賽」；各聯盟將組成專家團隊，除負責監賽外，並配合檢警單位強化網路巡邏，主動發掘不法並進行通報。

高檢署強調，未來希望藉由實施合作機制，有效預防、嚇阻不法行為介入國內職業籃球運動，以打造健康的運動環璄。

前警政署長陳國恩，今同SBL、T1、PLG三大聯盟代表等人，拜訪高等檢察署檢察長張斗輝。 （高檢署提供）

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