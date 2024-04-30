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男行李箱擋住捷運車廂門口 老婦喊「借過」不成引衝突

方男（藍衣者）與陳婦（戴帽者）在捷運車廂中爆發衝突。（取自臉書黑豪家族）

方男（藍衣者）與陳婦（戴帽者）在捷運車廂中爆發衝突。（取自臉書黑豪家族）

2024/04/30 12:32

〔記者王冠仁／台北報導〕74歲陳姓老婦搭台北捷運到小南門站要下車時，48歲方姓男子的行李箱恰好擋在車門，陳請方移開，方卻不願，2人爆發口角，甚至推擠拉扯，幸虧其他乘客通報列車長，捷運警察隊火速趕到排解，事後方男決定對陳婦提告傷害與妨害名譽。

警方調查，昨天下午2時許，陳婦與方男都搭乘台北捷運從西門站往新店方向的列車，當列車快要抵達小南門站時，陳準備下車，卻發現車門口放著方男的行李箱，於是開口要方移開，但方認為他的行李箱沒有完全擋住車門，沒阻礙陳通行，於是拒絕。

陳對此不滿，出言理論，方也不甘示弱回嘴，2人爆發口角，最後更互相推擠拉扯。附近乘客見狀，隨即通報列車長，捷運警察隊也隨即趕來現場。

員警趕到後衝突沒擴大，雙方第一時間都表示不願提告，但方越想越氣，事後跑到附近派出所，提出傷害與妨害名譽告訴。

捷運警察隊呼籲，捷運系統人潮擁擠，難免發生碰撞，旅客搭乘捷運時應平心靜氣，遇事時務必冷靜面對，並以同理心彼此體諒包容。如發生爭執或危險，可以按下車廂門邊紅色緊急按鈕或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理。

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