雞蛋不放同一籃存摺亦然 台東男5本存摺半年遭白蟻啃光

一疊存摺被啃成殘渣，內部還有白蟻意猶未盡。（記者劉人瑋攝）

2024/05/16 21:11

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東馬姓男子向五間銀行申請帳戶，供不同生意使用。近日發現存摺半年內被白蟻啃出洞或剩殘渣，印章也無法倖免，直說，「雞蛋不能放在同一個籃子上」卻沒想過存摺也不能放在同一個抽屜。友人則告誡他：「下次在家放金條」。

馬姓男子日前查看存摺時，赫然發現抽屜一碰就掉落地上，眼前則是白蟻亂逃、抽屜已被啃出密集數洞，最慘的是，撥開白蟻看到存摺也被啃，只好帶著四、五本存褶從初鹿到台東市區重辦。

請繼續往下閱讀...

馬男說，半年前家中的木製梳妝台要丟掉，自己留下並把五本存摺放入抽屜，由於平時多用塑膠貨幣或網路銀行，「現代人很少用存摺了吧！」只到前幾日心血來潮翻找，卻見成了白蟻便。

當他倒出存摺殘骸時也伴隨白蟻落下不停蠕動，行員臉色大驚，直說「第一次看到存摺被啃」馬男辦理手續時，伸手掏出原本申辦存摺的原始章，才發現連章都無法倖免「看起來真像乾隆年間的古董」，直到下午3時前於2家銀行，補辦完2本存摺後，因為嫌麻煩，其餘3本放棄不辦了。

他說，「雞蛋別放同一籃」所以多辦幾本，偏沒想到存摺也不能全放同一抽屜，特別是木製品內，由於自己近山區本來就多蟲類，「所以家裡沒放鈔票是對的！」雖然許多友人質疑他「到底多少現金」、「現金量比存摺量重要吧！」他則回應，就是要不同帳戶、不同生意使用才不會搞混。但為防存摺再被啃，他提醒友人「記得家中不要擺太多現金、重要文件別放木櫃」友人則勸他「下次家裡擺金條就好，哪那麼多麻煩」。

印章也無法倖免。（記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法