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獨家》前PLG球星2021-2022球季期間 疑涉簽賭對話首次曝光

於2021-2022球季期間，一名曾在PLG打球的球星，其疑似涉嫌在WeChat談論簽賭賽事的對話紀錄，如今曝光，檢警專案小組調查中。（讀者提供）

於2021-2022球季期間，一名曾在PLG打球的球星，其疑似涉嫌在WeChat談論簽賭賽事的對話紀錄，如今曝光，檢警專案小組調查中。（讀者提供）

2023/10/31 12:26

〔記者錢利忠／台北報導〕近來捲入「#MeToo」風暴的「黑人」陳建州，首次對職籃簽賭議題發聲，他談到其發起的PLG聯盟，於2021-2022球季起，有委外監督PLG比賽的全球賭盤狀況，運用科技交叉分析來防賭，合作的兩季沒有偵測到任何嫌疑。不過，於2021-2022球季期間，一名在PLG打球的球星，其疑似涉嫌在WeChat談論簽賭賽事的對話紀錄，如今也曝光，檢警專案小組正調查蒐證中。

針對職籃簽賭及疑似打假球醜聞，現由士林地檢署指揮刑事警察局積極偵辦中，最高檢察署及高等檢察署，也時刻緊盯案件進展，倘若涉及跨轄區的個案，高檢署不排除介入協調各地檢署，統一後續偵查作為。

關於該名球星與友人聊到簽賭的對話紀錄，相關截圖已廣為流傳，檢警專案小組也持續蒐證相關爭議訊息，並釐清相關人等的身分。

據了解，對話紀錄中的此名球星，仍活耀於籃壇，2021至2022賽季曾在PLG打球，目前則在T1聯盟。該球星於2021至2022年間，於WeChat上與友人聊到簽賭賽事的內容，提及「搞中信嗎？打錯 搞海神啦 雲豹穩輸」、「我想搞 等他們 他們講好要買我會跟你講 先跑等等他們不買就慘 他們跟XX他朋友買」等諸多涉及簽賭的爭議字眼，之後相關截圖外流。

此對話紀錄中，該球星還提到「他們跟XX他朋友買」；據悉，隱匿的XX也是一名T1球星，在球場上的主打位置也與該球星一樣。

一名在PLG打球的球星，其疑似涉嫌在WeChat談論簽賭賽事的對話紀錄，如今曝光，檢警專案小組調查中。（讀者提供）

一名在PLG打球的球星，其疑似涉嫌在WeChat談論簽賭賽事的對話紀錄，如今曝光，檢警專案小組調查中。（讀者提供）

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