泰國房市吸金6億案 藝人成潤與共犯連帶賠償720萬

知名本土劇演員成潤。（資料照，記者蕭方綺攝）

2024/05/11 16:36

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍前台東市長陳建閣被控以瑞傑國際地產公司名義，對外詐騙投資不動產，吸金犯罪所得達6億多元，知名本土劇演員成潤（本名陳伯偉）也協助吸金，民事部分，台北地院判成潤應與其他被告，連帶賠償720萬元，可上訴。

本案刑事部分民台北地院去年依違反銀行法的非法經營銀行業務等罪，判處陳建閣10年、時任飯店董事長的「平哥」王際平13年4月、成潤5年徒刑。

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檢調調查，陳建閣與時任飯店董事長的王際平合作，由陳建閣掛名瑞傑地產董事長，招募藝人成潤（本名陳伯偉）等人擔任投資說明會講師，藉此強化宣講相關海外建案投資案的可信度及吸引力。

檢方查出，自2016年開始，瑞傑國際地產團隊在泰國春武里府，投資興建「瑞傑花園」建案，宣稱該案位於「泰國政府4.0經濟戰略計畫」中，東部經濟走廊樞紐中心，是在地及國際專業領域菁英匯聚處，鎖定中高階外派人才的租屋需求，租金投報率為台灣的200%，但該建案興建不久便停工，投資人血本無歸，怒向檢調提告，受害投資者估計逾百人，吸金6億多元。

刑事部分，台北地院判陳建閣10年、王際平13年4月、成潤5年徒刑，犯罪所得287萬元被沒收，另有多名共犯被判刑或宣告緩刑；事發後多位被害人提出求償，成潤被判決應與陳建閣、王際平等被告連帶賠償720萬元，可上訴。

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