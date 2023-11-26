租屋小心有詐 假房東冒用照片騙走訂金人間蒸發

警方提醒租屋付訂金及簽約前，一定要請對方提出相關證明，並核對好資料，再進行付款及簽約。（記者姚岳宏翻攝）

2023/11/26 14:56

〔記者姚岳宏／台北報導〕租屋族找房子千萬要小心，有不肖人士四處尋找地段好的日租套房，先承租後假冒房東，把拍攝套房的照片張貼到一些社群租屋社團或租屋平台，再用低於相同路段或物件的租金來吸引租客詢問，並同時製造物件搶手感，讓租客在時間壓力下趕緊付下訂金，而這些假冒房東的不肖人士拿到房租訂金後隨即消失不見，有時房客甚至直警方上門才知受騙上當。

刑事警察局提醒，進行付訂金及簽約前，一定要請對方提出相關證明，並核對好資料，再進行付款及簽約，遇有疑義可撥打反詐騙諮詢專線165，也歡迎加入刑事局 LINE帳號：@tw165，收看及分享官方每日推出的反詐欺影音，提升識詐免疫力，保護人身及財產安全。

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另外，台北市有民眾收到以「監理服務網」交通違規罰款逾期未到案的手機簡訊，民眾依簡訊上網址點入，進入「監理服務網」頁面，查詢到兩筆交通違規罰單，民眾不疑有他，以信用卡繳納線上罰單，當銀行傳來交易識別碼訊息時，因當下忙碌也未注意介面上的交易金額，沒多久接到近2萬元的信用卡繳費通知，才發現該網站頁面、簡訊與連結皆為詐騙集團精心設計。

刑事局呼籲，收到簡訊時千萬要注意是否為詐騙，務必要先查明清楚，謹守「不明簡訊不要信」及「不明連結千萬要點」的防詐守則，務必「斷開連結不要點」。

警方指出，詐騙集團騙人理由千奇百怪，其中雲林縣民眾收到來自「電話號碼+63開頭」的詐騙簡訊，假冒「台灣自來水公司」名義發送，內容為「水費逾期未繳，將終止供水」，請民眾依指示點入連結網址操作，進入網址便出現輸入「信用卡卡號」畫面，民眾輸入資料送出後，隨即發現信用卡遭人盜刷新台幣6萬餘元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方提醒收到簡訊附網址，務必先查證。（記者姚岳宏翻攝）

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