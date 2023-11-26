假正妹誘傳尻槍私密照 單身男傻傻網交險遭詐

梁姓男子（右）網路交友遇詐騙，南市二分局海安派出所警員黃揚傑（左）告知此為假交友真詐騙的一貫手法，梁男才驚覺原來是騙局。（圖：警方提供）

2023/11/26 09:59

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區1名單身的梁姓男子透過網路通訊軟體，誤信「假交友」的詐騙圈套，將自拍的私密照傳給女網友，對方要求梁男匯款4萬6000元台幣至指定帳戶，否則就要將私密照散布給梁男的親友觀賞。梁男查覺有異，到市警二分局海安派出所諮詢，警員黃揚傑告知這是假交友真詐騙的一貫手法，梁才恍然大悟驚覺是騙局。

許多單身男女急欲脫單，有的上網交友尋求真愛，但一不小心就會成為詐騙集團下手的目標。25日晚間，南市警二分局海安派出所有1名年約30歲的梁姓男子面露慌張、匆忙的走進所內諮詢求助。

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梁男告訴警方，他在通訊軟體Line交友認識1名自稱「灰原哀」的正妹，他自覺2人在通信軟體聊出真感情，在對方慫恿下把自己的裸照和自慰私密處照片傳給對方；且在聊天過程中又被女方用專屬裸聊的藉口、誘騙他點選不明連結，造成其手機內的通訊錄資料均傳給女方。

25日晚間8時許，對方以此要脅、要求梁男匯款4萬6000元到指定帳戶，以換取不散播他的私密照片，否則就會把這些不雅私密照傳給梁男通訊錄內的親友觀看。

二分局海安所警員黃揚傑、洪正偉耐心地向梁男仔細解釋，此為詐騙集團慣用的「假交友」詐騙手法，梁才覺醒是遭對方色誘詐騙。

警方表示，近來民眾遭假交友結合裸聊、投資等手法詐騙屢見不鮮，特別呼籲網路交友務必提高警覺，千萬別隨便分享上傳自己私密照片或影片，也切莫輕易相信來路不明網友的甜言蜜語，以及推薦的投資管道。有任何疑慮，可撥打165反詐騙專線或110查詢，以免受騙失財又傷心。

梁男在女網友慫恿下將自己的裸照和私密處照片傳給對方。（圖：警方提供）

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