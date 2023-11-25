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詐騙話術2.0！Google RCS傳「帳戶關閉驗個資」男慘噴12萬

刑事局說明RCS詐騙簡訊特徵。（刑事局提供）

刑事局說明RCS詐騙簡訊特徵。（刑事局提供）

2023/11/25 16:58

〔記者邱俊福／台北報導〕使用Android系統手機的民眾要注意，詐騙集團可以透過「Google RCS」即時通訊功能發送簡訊，民眾若不慎點擊，手機可能遭植入惡意程式竊取認證碼，或依短網址連結指示輸入個資，歹徒藉此取得金融資訊，從事服務業的吳姓男子，就因此遭盜刷12萬餘元。

吳姓男子日前接獲「RCS即時通訊功能」傳遞的釣魚簡訊，內容為「親愛的顧客，因安全問題暫時關閉您的帳戶，請立即驗證您個人資料，即可恢復帳戶使用權」，吳男經點擊簡訊中網址，並依照指示輸入銀行信用卡資料，隨即遭盜刷12萬餘元。

刑事局表示，詐騙集團之前利用RCS即時通訊功能，使民眾收到「積分即將到期」及「罰款尚未繳納」詐騙訊息，藉此誘騙民眾點擊釣魚連結，民眾一旦點擊可能遭植入惡意程式，竊取認證碼或依連結網站指示輸入「個人資料、金融帳戶帳號或信用卡號」等資料，進行盜刷。

近日詐騙集團變更話術，假冒銀行業者名義，以「安全問題需關閉帳戶，請驗證個人資料」等話術，同樣是要求民眾點擊簡訊連結，誘導填寫個資並盜刷信用卡。

刑事局提醒，RCS詐騙簡訊主要有「+號開頭」、「簡訊夾帶網址連結」及內有「RCS」署名等3大特徵，民眾若收到該簡訊，並有這些詐騙內容，切勿理會，亦請Android手機用戶可關閉RCS即時通訊功能，以避免收到詐騙訊息。

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