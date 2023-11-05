釣魚詐騙轉進Google RCS 上班族誤信連結遭盜刷8萬

警方圖解Google RCS詐騙簡訊。（記者姚岳宏翻攝）

2023/11/05 14:39

〔記者姚岳宏／台北報導〕Android用戶常用的「Google RCS」即時通訊功能，被詐騙集團盯上，假借國內知名業者名義，大肆發送常見的「積分即將到期」及「罰款尚未繳納」詐騙訊息，誘騙民眾點擊釣魚連結，家住北部的30歲黃姓上班族一時不察，依照連結輸入信用卡資料，遭盜刷新台幣8萬元。

刑事警察局指出，經過國家通訊傳播委員會（NCC）及各電信業者共同合作努力下，今年國內簡訊及iMessage詐騙訊息已逐漸下降，但自10月中旬起，警方發現詐騙簡訊管道已轉移至「Google RCS」即時通訊功能傳遞釣魚簡訊。

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警方表示，當Android手機用戶開啟RCS即時通訊功能時，詐騙集團透過Wi-Fi和行動數據網路傳送訊息，民眾一旦點擊，可能遭植入惡意程式竊取認證碼，或依連結網站指示輸入「個人資料、金融帳戶帳號或信用卡號」等資料，詐騙集團即可取得民眾重要的個人資料及金融資訊。

據了解，家住北部地區年約30歲的黃姓上班族，接獲「Google RCS」即時通訊功能傳遞的釣魚簡訊，內容為「尊敬的用戶，您好！請您注意，您的ETC費用尚未繳納，請儘快完成繳費以避免影響您的ETC服務使用。如有任何疑問，請登錄我們的官方網站」，因黃男平常就有開車，認為可能忘繳費，隨即點擊簡訊中網址，在未經查證下，依照指示輸入銀行信用卡資料，遭盜刷新台幣8萬餘元。

刑事局提醒，如收到「+號開頭之境外簡訊」，且有上述關鍵字及夾帶可疑網址等內容切勿理會，亦請Android手機用戶可關閉RCS即時通訊功能，以避免收到詐騙訊息；民眾也可至「165全民防騙官網或警政服務APP」，於註解說明欄位中提供發訊者資訊、簡訊內容等資訊，再將訊息截圖上傳後送出，就能快速完成詐騙檢舉。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方教導Google RCS關閉流程。（記者姚岳宏翻攝）

警方教導Google RCS關閉流程。（記者姚岳宏翻攝）

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