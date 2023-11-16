點數到期詐騙訊息猖獗 關閉RCS即時通訊防詐

使用Android系統手機民眾，最近頻頻接獲點數即將到期詐騙訊息，關閉訊息中的RSC即時通訊功能，可避免接到這類訊息防詐。（記者張協昇攝）

2023/11/16 07:12

〔記者張協昇／南投報導〕「你的帳戶點數即將清零重置，商城好禮限時兌換!」最近有不少使用Android系統手機的民眾，都收到詐騙集團冒用國內知名企業名義，大肆發送「點數或積分即將到期」詐騙訊息，由於民眾確實有加入這些企業的APP，並有可兌換商品的會員累積點數，易誤信點擊連結而遭植入惡意程式竊取認證碼，或遭詐騙金融資訊盜刷，警方議民眾可關閉RCS即時通訊功能，避免收到此類詐騙訊息。

詐騙集團詐騙手法不斷推陳出新，最近看準許多知名企業推出的APP，會員消費可兌換商品的點數在年終即將到期，大肆發送「點數或積分即將到期」詐騙訊息，如冒用和泰汽車公司名義發送詐騙訊息給會員，該公司也因而在「My Toyota」APP會員服務項目的貼出重要公告，指「近期不法人士透過累積或兌換點數名義發送不實簡訊，導引至釣魚網騙取相關資料」，以提醒會員勿受騙。

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南投縣警察局刑警大隊則指出，收到此類詐騙訊息民眾，多為使用Android系統手機，詐騙集團透過「Google RCS」即時通訊功能發送簡訊， 民眾若不慎點擊，手機可能遭植入惡意程式竊取認證碼，或者依短網址連結指示，輸入姓名、出生年月日、金融帳戶帳號或信用卡號等資料，遭詐騙集團取得金融資訊盜刷。

警方指出，民眾如果收到「+號開頭之境外簡訊」，且有上述「點數或積分即將到期」或「罰款尚未繳納」等關鍵字及夾帶可疑網址等內容切勿理會，可在該訊息的「詳細資料」欄中檢舉並封鎖來電號碼（如附圖操作流程），萬一不慎點擊，若擔心遭植入惡意程式，可考慮回復原廠設定，或取消手機內綁定信用卡支付功能，並可直接關閉手機RCS即時通訊功能（如附圖操作流程），避免收到詐騙訊息。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

點數即將到期詐騙訊息猖獗，警方提醒民眾勿點擊下方短網址，以免遭植入惡意程式。（民眾提供）

點數即將到期詐騙訊息猖獗，關閉「Google RCS」即時通訊功能步驟。（取自165全民防騙網）

點數即將到期詐騙訊息猖獗，檢舉詐騙訊息步驟。（取自165全民防騙網）

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