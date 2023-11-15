女子約見帥男模遭討3萬見面費 結局令網友傻眼：活該被騙

女網友在交友軟體認識男模打算相約見面，卻被對方威脅索取3萬元見面費；示意圖。（情境照）

2023/11/15 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在論壇Dcard上發文表示，自己最近玩交友軟體，認識了一位男模特，沒想到要相約見面，對方經紀人竟打電話索討3萬見面費，甚至出言威脅要她「等死算了」，所幸原PO身上錢不多，僅被詐騙2000元，最終也報警處理。

女網友在《Dcard》發文表示，近期在交友軟體上認識一位男網友，對方聲稱自己的職業是模特兒，男模與原PO兩人非常聊得來，所以打算約出來見面認識，但對方卻表示，畢竟是第一次見面，考量到安全問題，所以經紀人會撥電話給原PO，沒想到在原PO接到電話後，經紀人竟向她索取3萬元的高額見面費，而原PO拒絕後，對方竟在電話中威脅，已經用電話號碼查出原PO家訊息、個資，要她「等死算了」，嚇得女網友掛電話，趕緊傳訊息跟男模說明情況。

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原PO詢問男模，「我手機關機她應該查不到我住家吧」，對方則回「關機沒有用，都已經調查到住家訊息了，要原PO好好配合不用害怕」，男模接著也開始威脅原PO，要她想清楚事情沒有這麼簡單，「一開始他們跟我索取的費用是3萬，後來改1萬5，說是因為男模有跟經紀人商談，但我跟他說我身上只有2千，他經紀人就叫我去超商買點數傳明細給他。」

而原PO真買了2千元點數，並拍攝給男模後，對方竟還向原PO討1萬3千元，而原PO表明自己錢沒那麼多，對方竟回應錢不夠的話，要她找朋友借或是回家裡翻鈔票，這時候原PO才發現，自己可能遇到詐騙，藉機裝作打電話給朋友借錢，事實上是打電話報警。

貼文吸引大批網友紛紛留言，「第一次就是學經驗，還好只是2000」、「所以我說戀愛腦真的很可悲」、「大家不要以為自己是小說裡的女主角欸」、「詐騙集團這麼泛濫，有一部分原因是白癡太多」、「2000交學費，划算耶」、「有腦不用，不騙你我都對不起自己」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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