神翻轉！受刑人遭獄友蹭肛門 找到真愛將共組家庭

高院維持一審的無罪判決。（資料照）

2023/11/25 12:22

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹監獄一名受刑人阿哲（化名）2022年某日吃安眠藥昏睡，朦朧間感到肛門遭到楊姓獄友磨蹭，清醒後質問楊男「你在幹嘛!」並提起乘機性交未遂罪告訴。惟阿哲事後強調，與楊男曾是獄中情人，案發後兩人已復合，將共組家庭。一審新竹地院認為無法證明楊男有性侵的主觀犯意，諭知無罪；二審高等法院日前維持一審判決。

阿哲進入新竹監獄服刑後，與同舍房的楊男互有好感，約定一段時間交往，兩人是獄中情侶關係，2021年間分手，阿哲沒有說得很清楚，楊男也不確定關係是否已終止，仍維持曖昧關係。

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2022年間，阿哲吃了安眠藥，陷入昏睡狀態，翻身時無意識把腳放在楊男的下體，楊男誤以為阿哲想要和好、在引誘他，便把手伸進阿哲的被窩裡半分鐘。17分鐘後，楊男起身拿取乳液，倒在手掌後，再躺回原處，側身面向背對他的阿哲，掀動兩人的棉被後，下體向前頂並貼近阿哲的臀部。

阿哲感覺肛門遭蹭，卻因藥效使然，無法反抗，直到稍微清醒之後，才起身質問楊男「你在幹嘛!」憤而提起妨害性自主告訴。

楊男表示，與阿哲曾為情侶關係，之前在舍房內也對他做過一樣的事情，雖曾有過不愉快，但後來也都和好，且在撫摸的過程中，阿哲有發出一些聲音等語，使他誤認有和好、欲發生性關係的意思，才會做出這種行為。

沒想到案情進入司法程序後大逆轉，阿哲指出，案發前與楊男是情侶關係，2021年底時分手，不過現在他跟楊男已經復合，也打算要共組家庭。當天睡著後感覺楊男碰他的身體，想撥開但沒力氣，是大概過了一陣子後，才起身問他在幹嘛；楊男說，因為當時睡著了，所以不知道自己有把腳放在被告下體的地方，但並不是要引誘，在監所裡面也不可以發生性行為，會被懲處。

一審新竹地院認為，阿哲確實把腳橫跨在楊男下體上，使楊男有可能誤認其有意發生性關係，難認楊男主觀上有乘機性交犯意，基於罪證有疑，利於被告之原則，尚不能產生有罪心證，故諭知楊男無罪。

二審高等法院指出，兩人曾為情侶關係，阿哲雖曾表達分手之意，然雙方並未交惡，案發時是因阿哲把腳橫跨於楊男下體，使楊男誤認他有和好及為性行為之意，始有上開行為。

高院表示，依卷內證據，難以認定楊男主觀上有乘機性交犯意，日前駁回上訴，維持一審的無罪判決，仍可上訴。本案合議庭成員為審判長吳秋宏、陪席法官鍾雅蘭、受命法官黃雅芬。

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