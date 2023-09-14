「監獄風雲」遭監察院糾正 台北監獄回應了

台北監獄回應，會加強管理人員教育，也會改善監視器系統。（資料照）

2023/09/14 20:36

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「監獄風雲」是真的！肘擊壓制拖鞋暴打 北監疑「以囚制囚」坐視暴行

〔記者闕敬倫／桃園報導〕監察委員高涌誠及王幼玲調查「法務部矯正署台北監獄管理人員對受刑人戒護管理失當案」，報告指出北監管理人員坐視「視同作業收容人」對受刑人上銬、施暴致傷，涉嫌違法虐待或實行酷刑，提案糾正北監；糾正案文也指北監的監視設備、自衛配備設置未臻完備，有如坊間傳言的「監獄風雲」。對此，台北監獄回應，會加強管理人員教育，嚴禁服務員參與或代為執行收容人管理、戒護及壓制行為，並會改善監視器系統，強化管理透明度。

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台北監獄說，案內敘及管理人員對於視同作業收容人管理部分，北監場舍主管1人平均須面對150位收容人，處理各項生活處遇事項及面臨突如其來的違紀行為，故需由視同作業收容人協助場舍庶務，致監視錄影畫面之呈現，易使外界產生誤解。

台北監獄強調，北監會加強管理人員教育，對於收容人管理，如有戒護控制行為、施用戒具、使用器械以及壓制行為，都屬管理核心事項，嚴禁視同作業收容人參與或代為執行，避免外界疑慮。

台北監獄說，有關北檢監視設備設置未臻完備一節，本監會完成改善各場舍主管桌監視器死角情形，並自2018年起陸續爭取經費、改善監視錄影系統，預計今年度完成智慧監控系統汰換工程，提升影像品質、減少戒護死角，強化管理透明度。

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