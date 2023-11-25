登山隊爬清八通關古道東段 6旬男心臟病發被直升機吊掛下山

登山的高姓男子心臟病發，今天由直升機從卓溪鄉塔洛木溪營地吊掛到花蓮，轉救護車安排就醫。（胡姓讀者提供）

2023/11/25 11:25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一行9人隊伍本月18日出發，排9天行程探勘清八通關古道東段，預計明天（26日）下山，但其中61歲高姓男子心臟病發作，花蓮縣消防局今天（25日）凌晨0點左右接獲海巡署艦隊分署勤務中心轉報，上午已由空勤總隊駐地花蓮第一大隊第三隊出動直升機吊掛下山就醫。

花蓮縣消防局表示，今天凌晨接獲海巡署艦隊分署勤務指揮中心轉報，報案人張姓領隊說，9人隊伍是在18日從卓溪山入山，昨天第7天晚上在卓溪鄉塔洛木溪下游營地，預計26日原路下山。

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報案人說，隊友61歲高姓男子發生頭暈頭痛、心臟痛、胸悶、呼吸困難，疑似心臟病發作，症狀無法緩解，深夜透過衛星電話報案。

空勤總隊今天一早接獲花蓮縣消防局申請航空器，派遣駐地花蓮第一大隊第三隊編號NA-711黑鷹直升機，早上7點花蓮起飛，半小時候飛到塔洛木溪上空確認目標後，搜救人員吊掛出艙至地面進行檢傷評估後，7點42分吊掛上機、飛至花蓮德興棒球場落地，由消防局救護車轉診送醫。

一般稱的八通關古道有2條，都從南投信義鄉到花蓮卓溪鄉，清朝古道及日治古道在中央山脈大水窟交叉後，清古道路線是在卓溪鄉拉庫拉庫溪北岸、日治古道在南岸，清古道東段因年久失修路跡不明，屬艱難探勘路線。

登山的高姓男子心臟病發，今天由直升機從卓溪鄉塔洛木溪營地吊掛到花蓮，轉救護車安排就醫。（胡姓讀者提供）

登山的高姓男子心臟病發，今天由空勤總隊出動NA-711黑鷹直升機從卓溪鄉塔洛木溪吊掛到花蓮，轉救護車安排就醫。（胡姓讀者提供）

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