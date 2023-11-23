林信吾殺警判死 南市警二分局：公正的判決

殺警案兇嫌林信吾判死，南市警二分局發表聲明。（記者王捷攝）

2023/11/23 17:25

〔記者王捷／台南報導〕殺警案經過一年的審判，兇手林信吾判死，南警二分局今天下午發表聲明肯定是公正判決。在漫長、傷痛的審判過程中，警二分局與家屬並肩走過每一次的庭審，共同承受著每次心靈的創傷。對於接下來的司法審判，二分局也將持續陪伴家屬勇敢面對，慰藉兩位英勇殉職兄弟的在天之靈。

殺警案進入審理後，警二分局很用心，每場庭期都派員旁聽、筆記，並列出警方能做的改善，與監獄役政相關的問題，也反映給高層交給高層討論改善。

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同時，除了派員聽審外，二分局也定期派員關心家屬，除了給家屬心理支持，也向相關單位轉達家屬意見與需求，雖然沒有院檢沒有指揮或命令，但警二分局在案發後做出許多「修復性司法」的工作，協助殉職警家屬盡快走出傷痛。

案發後，警政署及市長黃偉哲也全力支持改革，警二分局也因此有機會建構更安全的執勤環境，增加裝備強度、補足警力，改善公服法下的員警勤休制度以保障健康權，最重要的是修正警械使用條例，支持警員正確大膽使用槍械，提供因公涉訟案件的支持保障等。

對於未來司法程序的漫漫長路，警二分局表示，將繼續陪伴家屬勇敢面對，凃明誠、曹瑞傑兩位巡官殉職的不幸事件，以及後續所有單位的努力，都是為了建構基層警員未來能有更安全的執勤環境，並為員警的權益作出持續的改進。

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