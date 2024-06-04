金門保安警察帳號遭列警示戶 涉犯詐欺、洗錢防制法送辦

金門縣保安警察隊1名張姓員警，因名下帳戶陸續匯入多筆款項，還有被害人向內政部警政署165反詐騙諮詢專線報案後，遭列警示帳戶。張員依涉犯詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦。（資料照）

2024/06/04 23:23

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局今天表示，保安警察隊1名張姓員警，因名下帳戶陸續匯入多筆款項，還有被害人向內政部警政署165反詐騙諮詢專線報案後，遭列警示帳戶。張員雖否認涉案，縣警局根據被害人提出詐欺告訴，將張員依涉犯詐欺及洗錢防制法等罪嫌，報請福建金門地方檢察署偵辦。

縣警局表示，張姓員警是於3月間接獲銀行來電，指其名下的帳戶，陸續有多筆款項匯入，因為有被害人報案，張姓員警的帳戶遭列為警示帳戶。

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對於帳戶有多筆款項匯入，張員稱並未將帳號及金融卡交給他人使用，而是在接獲金融機構通知帳戶遭列警示帳戶後才知道被盜用，也不知道金融卡於何時遺失遭到冒用？否認有涉案情事。

據了解，張員的帳戶是當時為了買賣房子才開設，已經多年沒用，不知道為什麼會被詐騙集團盜用，他也一頭霧水。

縣警局強調，對於員警違法違紀案件，均主動調查，依法嚴處，有關張員行政責任及相關人員考核監督不周責任，等後續偵審結果，再行擬議；警方一定秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」立場及不掩飾、不庇縱、不護短態度，全力配合司法調查。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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