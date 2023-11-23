賓士國道狂飆「跳蛙式」販毒 警追百公里攔截車門一開竟是「阿嬤藥頭」

警方當場逮捕已經當阿嬤的許姓女藥頭。（警方提供）

2023/11/23 14:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方日前循線查緝一名身兼小蜜蜂運毒的藥頭，查出對方利用國道休息站作為交易處所且相當狡猾，開賓士車在國道狂飆企圖擺脫跟監，最後鎖定圍捕打開車門時，赫見竟是一名孫子已經念國中的「阿嬤」藥頭，全案訊後送辦除聲押獲准，檢方也在22日偵結依毒品罪嫌起訴。

台中市第五分局偵查隊長曾建富今天說明案情，該隊去年底破獲毒品案溯源，查出綽號「琪姐」的藥頭涉嫌販毒，蒐證時發現這名藥頭有別於一般犯案模式，為躲避查緝，利用國道各休息站間的行車距離，採「跳蛙式」於休息站交易毒品，經掌握其犯販毒模式後報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

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今年5月間，警方跟監該名藥頭使用的賓士車，當天接獲線報在泰安休息站交易毒品，警方追捕時發現，運毒車又往北朝湖口休息站移動，且對方開車速度飛快，就連跟監員警都差點被甩開，開了將近100公里的車，專案小組見時機成熟，決定在湖口休息站收網，這才驚覺眼前這名駕駛豪車藥頭，竟然是身材嬌小的阿嬤級女性。

經警方確認，這名56歲許女就是綽號「琪姐」的藥頭，與警方印象中具有高風險性質，需與警察鬥智及搏命，多以男性為主的「運毒小蜜蜂」有極大出入，在場員警全部傻眼，面對搜索，許女不願說出違禁物藏匿位置，更不斷喊冤說「光天化日這樣很難看欸！我不是那個琪姐，你們找錯人了」，還自嘲「姐什麼姐，叫姐的都被抓了」。

不過當警方搜到副駕駛座一處暗箱，打開一看滿滿毒品，讓原本不斷反駁的許女當場啞口無言，警方共查扣海洛因（0.51公克）、安非他命（3.86公克）、注射針筒及現金6.8萬元等證物，全案訊後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方除聲押許女獲准近日也偵結，依法起訴許女。

第五分局強調，為貫徹警政署「清源專案3.0」及「社區警政再出發」工作，針對瓦解毒品犯罪網絡，嚴打嚴辦根絕不法，同時呼籲青少年朋友切勿因同儕誘使或壓力，輕易嘗試毒品甚而染上毒癮，造成身體危害。

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警方在車內搜索找到毒品。（警方提供）

警方查扣海洛因、安非他命、注射針筒及現金6.8萬元等證物。（警方提供）

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