用ZALO聊「想不想來顆糖」 反骨同鄉扮吹哨者 越南籍藥頭下場曝

警方逮捕阮姓越南籍藥頭。（警方提供）

2023/11/13 20:52

〔記者許國楨／台中報導〕越南籍阮姓男子涉嫌透過通訊軟體ZALO幹壞事，自恃該通訊軟體使用客群以越南籍為大宗，且都是同鄉最安全不會被出賣販毒，沒想到還是被反骨同鄉藥腳咬一口，被警方溯源查出身分後循線逮捕，還在其住處地板夾層查扣安毒，警方訊後將全案依毒品罪嫌送辦，檢方聲押阮男獲准並在近日偵結起訴。

台中市第四分局偵查隊長江清萬指出，警方日前查獲1名越南籍失聯移工，在其身上查扣毒品安非他命吸食器1組，男子除坦承有吸食安非他命習慣，並供出透過通訊軟體Zalo向同鄉綽號「GAN LA」男子購得毒品，警方溯源追查，確認「GAN LA」身分是住在彰化，也是越南移工的32歲阮姓藥頭，隨即報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。

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經鎖定阮男落腳處多日埋伏蒐證，警方於今年7月12日趁阮男欲外出時將他逮捕，並持搜索票進入屋內搜索，查緝過程中發現阮嫌利用地板夾層間隙，將全部毒品藏匿此處，每次只拿出預定販售數量，確保庫存毒品安全，且擔心空心夾層與其他實心地板不同，特意放置磚塊企圖掩人耳目，如此大費周章，仍難逃法網。

警方當場查扣二級毒品安非他命6小包（共約7.8公克）及吸食器、分裝袋、磅秤等證物，經查，阮嫌使用ZALO通訊軟體，因該通訊軟體使用客群以越南籍為大宗，遂以「好久沒聊聊，想不想來一顆糖」、「全天候24小時為您服務」等語作為暗號兜售毒品，並自恃賣給同鄉最安全不會被出賣，沒想到仍被警方盯上。

警方訊後將全案依毒品嫌移送法辦，檢方除聲押阮嫌獲准，也在近日偵結起訴；第四分局長李建興表示，安非他命屬毒品危害防制條例所規範的「第二級毒品」，製造、運輸、販賣可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，提醒民眾勿心存僥倖、以身試法，警方持續刨根溯源，追緝幕後集團，避免毒品危害民眾健康，展現肅清毒品、打擊犯罪之決心。

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阮男將安毒藏在地板夾層仍被警方識破。（警方提供）

警方查扣的證物。（警方提供）

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