巡佐向毒販「調毒品」 收押後免職

基隆市警二分局黃姓巡佐被記二大過免職。 （記者林嘉東攝）

2023/11/11 05:30

還洩個資給藥頭

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆檢警偵辦藥頭汪浩霖販毒案，意外查獲基隆市警二分局黃姓巡佐向汪男「調貨」給他的女線民，不僅如此，黃員還涉嫌查詢藥腳個資後，洩密給汪男。基隆地檢署昨以黃員觸犯販毒等罪涉案重大，向法院聲請羈押禁見獲准；基隆市警局以黃員影響警譽重大，記二大過免職。

收押 二大過免職

基隆市警局刑警大隊偵二隊查緝中小盤毒販，掌握藥頭汪浩霖及販毒地點後，報請基隆地檢署檢察官何治蕙指揮偵辦，本月七日逮捕汪男、他的吳姓染毒女友，以及向汪買毒的蔡姓藥腳。

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檢警過濾汪男手機發現，基隆市警二分局五組黃姓巡佐，向汪男購買約二萬多元的安非他命，隔日下午緊急搜索黃員辦公室、住處，釐清二萬多元的毒品流向。據指出，汪男落網後，供出七月間有賣毒給黃員；黃員辯稱，當時是為了幫四十歲林姓女線人調毒品，才向汪男調毒品，未從中牟利。

兩名長官連坐處分

檢警另查出，黃員八月間找不知情的同事，查詢藥腳前科等個人資料後，洩漏給汪男，還將分局取締酒駕的時間、地點洩漏給汪男。檢方昨凌晨向法院聲請羈押禁見黃員獲准。基隆市警局於黃員被羈押兩小時後，公布將黃員記兩大過免職，另對黃員直屬長官鄭姓組長記過二次，分局長張澤銘記過一次。

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