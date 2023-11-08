賣毒咖啡賺小錢 數罪併罰 藥頭販毒33次 重判182年

藥頭陳志閔一年半內涉嫌販毒33次，高雄高分院判刑182年，併執行刑15年。（資料照）

2023/11/08 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市小盤藥頭陳志閔半年內涉嫌販賣毒品卅三次，每次價格八百至四千元不等，被橋頭地方法院依違反毒品危害防制條例判處卅三罪，共一百八十二年徒刑，合併執行刑十五年，陳不服提起上訴，高等法院高雄分院認定原審並無不當，判決駁回。

判決書指出，前年十一月至去年四月間，陳在梓官、楠梓等區，涉嫌販售含有二級毒品甲基安非他命、愷他命和三級毒品4-甲基甲基卡西酮等咖啡包，給吳姓等人共卅三次。去年四月十一日楠梓警分局員警前往陳住處查獲安非他命等毒品，依涉嫌違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署法辦，承辦檢察官提起公訴。

請繼續往下閱讀...

橋頭地院審理認定陳觸犯卅三罪，分別判處有期徒刑三年八月至十年三月不等，總共一百八十二年一個月，併處執行刑十五年。陳男不服提起上訴，並指出其中三罪分別判處十年三月、十年二月和十年二月，販賣價格僅一千至兩千元，且檢方偵查中因無辯護人在場，錯失自白減刑機會，要求從輕發落。

法界：若被告偵查即自白 可減刑

高雄高分院開庭調查，原審已審酌販毒金額、數量，也參考犯後態度、供出毒品來源，並斟酌刑法第五十七條各款情形加以裁量，認定並無不當，駁回上訴，全案尚未定讞。

法界人士表示，毒品危害防制條例第四條規定，製造、運輸、販賣第二級毒品，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，若被告自偵查中即開始自白，依法可以減輕其刑，陳男因未認罪判處十年二月或三月，算是低度刑，足見自白影響刑度甚鉅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法