不甩警察酒測攔檢挨罰18萬元 他怨警察沒擺放「酒測」立牌

林男宣稱警方沒有立「酒測」立牌，但實際上警方卻有設置「路檢」的LED標牌。示意圖（資料照）

2023/11/22 10:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕林姓男子於今年1月14日夜間將近9時，行經雲林縣警察局虎尾分局的酒測哨，他拒檢加速離去，事後警方對他開出拒絕受檢的18萬元罰單，並吊銷駕照，林男提起行政訴訟，宣稱警察沒有在現場擺放立牌「酒測」，現場昏暗不明，他不知是酒測，法官勘驗錄影，卻發現事實與林男說詞差異甚大，且現場有路燈，現場有「路檢」的LED標牌等發光物，裁定駁回林男之訴，全案確定。

裁定書指出，林男於上述時間驅車行經雲林縣一處路口，雲林縣警察局虎尾分局正在攔檢酒測，對他猛吹哨子示意停車，林男不停車，反而加速離去，該分局事後對他開出拒絕受檢的罰單，處18萬元罰鍰且吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習，他向雲林地院提起行政訴訟被駁回，之後又向台中高等法院提起上訴。

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林男主張，當時是夜間將近9時，他經過警方所立酒精濃度測試的指示錐，昏暗不明而無法發現警方正在執行酒測，前方車輛接受警方盤問時，他減速欲了解發生何事，見警方示意前車離開，他誤以為是要他一起離開，見後方又有來車，他便迅速離開，林男強調，他從未遇到警方攔檢酒測的經驗，亦無飲酒習慣，無拒絕酒測之意，如果警方在執行位置有明顯立牌「酒測」，他當能明瞭，他無從理解警方正在執行酒測，不應以依一般社會經驗的理由，認定他拒絕酒測，聲明罰單處分撤銷。

法官認為，原審勘驗警方提供的採證光碟，並參酌其他證據顯示，案發路段有路燈照明，警員依規定擺放「路檢」告示牌的LED標牌、攝影機、警車開啟警示巡邏燈，且沿路擺放多個發光三角錐，林男應可判斷是在進行路檢勤務。

法官強調，錄影畫面顯示，警員對林男汽車揮動指揮棒、手臂平舉，示意停車等動作，警員見林男沒有停車受檢之意，又持續猛吹哨音數聲，林男仍執意加速駛離，不停車受檢，林男違規事證明確，應予處罰，據此駁回林男之訴，全案確定，不得再抗告。

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