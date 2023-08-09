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未繫安全帶跑給警察追 男急煞害警車追撞吃4單噴4萬多

張男開車未繫安全帶，跑給警察追，拒檢又危險駕駛，遭重罰，上訴被駁回。（資料照）

張男開車未繫安全帶，跑給警察追，拒檢又危險駕駛，遭重罰，上訴被駁回。（資料照）

2023/08/09 17:09

〔記者李立法／屏東報導〕張姓男子開小貨車搭退警友人，未繫安全帶，警方上前攔查時，張男開車跑給警察追，結果發生追撞事故。張男原本只是單純未繫安全帶違規，卻多吃了拒檢及危險駕駛等好幾張罰單，挨罰4萬多元，還連累小貨車主被扣照，張男認為警方執法程序有瑕疵，提告訴請撤銷原處分，被屏東地院駁回，可上訴。

張姓男子去年8月間駕駛小貨車搭載警職退休的友人，在鹽埔鄉被巡邏員警發現未繫安全帶，黃姓警員開警車調頭上前攔查，張男不理會警車鳴笛及廣播要求停車受檢，展開追逐，不久後發生追撞事故，張男與同車退警友人都進了派出所，張男除了未繫安全帶違規，還多吃了危險駕駛及拒檢等4張罰單，罰金達4萬1900元，吊扣駕照半年，還連累小貨車主被扣照6個月。

張男不服，主張他有繫安全帶，因車內音樂聲響大，沒有聽到後方警笛聲，等查覺時想停在路邊受檢，警車卻撞上來，他並無違規，也沒有拒檢及危險駕駛，警方執法有瑕疵，應撤銷原處分。

屏東地方法院法官檢視警車上的行車記錄器後，認為張男確未繫安全帶，警車沿路警笛及警示燈，持續廣播要求停車受檢，路上僅張男的小貨車及警車，張男不可能沒有查覺，警車追逐了6分多鐘，張男才突然煞車停在路中央，導致警車追撞，張男所辯不足採，警方開罰無誤，應駁回張男請求。

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