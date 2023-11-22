為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

交警控年開3千張罰單被霸凌調職 岡山分局長開嗆：被申訴率高達66倍

岡山警分局長陳柏彰親上火線，直指賴員開單錯誤率太高，比其他同仁的被申訴率高達66倍，根本已達擾民程度。（資料照）

岡山警分局長陳柏彰親上火線，直指賴員開單錯誤率太高，比其他同仁的被申訴率高達66倍，根本已達擾民程度。（資料照）

2023/11/22 10:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄岡山警分局交通分隊賴姓員警在臉書「靠北police」發文指控，聲稱自己每天努力上班找違規，光今年就已開了2至3千張罰單，結果開單開到長官朋友，害他被迫調職；岡山警分局長陳柏彰親上火線，直指賴員開單錯誤率太高，比其他同仁的被申訴率高達66倍，根本已達擾民程度。

賴姓員警昨晚在臉書「靠北police」具名發文指控，聲稱自己領的是國家的薪水，不能辜負國家百姓的期望，每天努力的上班找違規、舉發，保障合法用路人的行車安全，光今年就已開出2至3千張罰單，結果不小心開到「長官朋友」，他拒絕關說，結果不但被抹黑，還被分局調職。

岡山警分局長陳柏彰昨晚親上火線，直接在該篇發文回應，指自己身為單位主管，誓死捍衛岡山分局團隊的決心。陳柏彰今早更親自現身回應，並拿出數據佐證，證明分局不但沒有霸凌賴員，還替賴員「擦了很多屁股」。

陳柏彰指出，根據分局調閱賴員今年迄今的製單數，總共為909件，並不是他自稱的2至3千件，且賴員的被申訴件數為30件，被申訴率為3.3%，而今年迄今，岡山交通分隊其餘同仁製單件數共為4820件，被申訴件數為10件，被申訴率0.2%。

陳柏彰說，賴員的被申訴率相較其他交通專業員警告發單，被申訴率高達66倍，此外，賴開錯罰單被民眾申請成功撤單率，也比其他同仁高達16倍，可見交通執法專業度明顯不足，更已造成擾民程度。

至於是否因為開單「開到分局長朋友罰單，遭長官關說」被調職，陳柏彰認為，賴員的不實指控，已嚴重影響警譽及岡山分局團隊運作，除將依規定報請市警局進行調查外，自己被控涉及關說部分也會自請市警局一併釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
500公尺噴3600元騎士氣炸 警方：這項違規檢舉達人最愛
2023/11/21 06:27

500公尺噴3600元騎士氣炸 警方：這項違規檢舉達人最愛
廟會遶境違規 吃21罰單6.5萬元
2023/11/21 05:30

廟會遶境違規 吃21罰單6.5萬元

揚昇君悅 雙敦學區 21層制震景觀地標建築
車停路中被檢舉慘噴2.4萬 駕駛PO網討拍反被狂酸：根本三寶
2023/11/20 20:00

車停路中被檢舉慘噴2.4萬 駕駛PO網討拍反被狂酸：根本三寶
基隆檢舉亂丟垃圾 成功率9成
2023/11/19 05:30

基隆檢舉亂丟垃圾 成功率9成

六福萬怡酒店 研擬短中長期節能方案
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播