交警控年開3千張罰單被霸凌調職 岡山分局長開嗆：被申訴率高達66倍

岡山警分局長陳柏彰親上火線，直指賴員開單錯誤率太高，比其他同仁的被申訴率高達66倍，根本已達擾民程度。（資料照）

2023/11/22 10:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄岡山警分局交通分隊賴姓員警在臉書「靠北police」發文指控，聲稱自己每天努力上班找違規，光今年就已開了2至3千張罰單，結果開單開到長官朋友，害他被迫調職；岡山警分局長陳柏彰親上火線，直指賴員開單錯誤率太高，比其他同仁的被申訴率高達66倍，根本已達擾民程度。

賴姓員警昨晚在臉書「靠北police」具名發文指控，聲稱自己領的是國家的薪水，不能辜負國家百姓的期望，每天努力的上班找違規、舉發，保障合法用路人的行車安全，光今年就已開出2至3千張罰單，結果不小心開到「長官朋友」，他拒絕關說，結果不但被抹黑，還被分局調職。

請繼續往下閱讀...

岡山警分局長陳柏彰昨晚親上火線，直接在該篇發文回應，指自己身為單位主管，誓死捍衛岡山分局團隊的決心。陳柏彰今早更親自現身回應，並拿出數據佐證，證明分局不但沒有霸凌賴員，還替賴員「擦了很多屁股」。

陳柏彰指出，根據分局調閱賴員今年迄今的製單數，總共為909件，並不是他自稱的2至3千件，且賴員的被申訴件數為30件，被申訴率為3.3%，而今年迄今，岡山交通分隊其餘同仁製單件數共為4820件，被申訴件數為10件，被申訴率0.2%。

陳柏彰說，賴員的被申訴率相較其他交通專業員警告發單，被申訴率高達66倍，此外，賴開錯罰單被民眾申請成功撤單率，也比其他同仁高達16倍，可見交通執法專業度明顯不足，更已造成擾民程度。

至於是否因為開單「開到分局長朋友罰單，遭長官關說」被調職，陳柏彰認為，賴員的不實指控，已嚴重影響警譽及岡山分局團隊運作，除將依規定報請市警局進行調查外，自己被控涉及關說部分也會自請市警局一併釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法