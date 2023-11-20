車停路中被檢舉慘噴2.4萬 駕駛PO網討拍反被狂酸：根本三寶

一輛轎車停車道上，乘客下車之後再上車，遭後方檢舉慘噴2.4萬元，駕駛PO網討拍反被網狂酸「根本三寶」。（警方提供）

2023/11/20 20:00

〔記者湯世名／彰化報導〕一名駕駛日前開轎車行經彰化縣鹿港鎮中山路時，突然在車道上停車，乘客下車之後再返回車上，旋即驅車離去，被後方駕駛檢舉，慘噴2萬4000元罰鍰，駕駛氣得把罰單PO網怒罵「很誇張的現代土匪」，希望討拍獲得同情，不料反引發大批網友一面倒狂酸「被罰剛好而已」，根本是馬路三寶。鹿港警分局今天表示，該輛轎車停在車道上，乘客下車取物後又回到車上，期間造成後方車輛無法通行，警方只是根據事實開單告發，並無不妥。

根據該名駕駛po出的罰單，這輛轎車違規時間是在今年9月18日下午5點多，違規事實為民眾檢舉案件，非遇突發狀況，在車道中暫停（記3點）；被警方依據道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款，開罰2萬4000元。駕駛氣得貼文大喊「很誇張的土匪」、「罰太重」，還說「民眾自己拉車門上車怎麼可以只罰駕駛，而不教育乘客」，質疑是被後方車輛駕駛「情緒性檢舉的可能」，甚至怒轟「x蛋交部、x蛋立委」。

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此PO文一貼出，招來大批網友幾乎一面倒狂酸，有人稱罰得太少，還有人說「還不知道自己是馬路三寶嗎？」更有人指出，那是車道，不是停車格，「是我也檢舉，活該被罰」。另有人認為「罰得好，又一個當馬路自己家的白痴」、「看到這種崩潰上網討拍真療癒」、「靠邊一點很困難？車停路中間就是欠教育」、「怪東怪西都別人錯自己都沒錯」。

鹿港警分局今天表示，後方車輛駕駛以行車紀錄器向警方檢舉，警方經過檢視發現，該輛轎車停在車道上，乘客下車取物後再返回車上，已造成後方車輛無法通行，符合開罰要件。

彰化監理站表示，依道路交通管理處罰條例第43條第1項第3、4款規定，汽車駕駛人「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」及「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等違規行為，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

一輛轎車停車道上，乘客下車之後再上車，遭後方檢舉慘噴2.4萬元，駕駛PO網討拍反被網狂酸「根本三寶」。（警方提供）

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