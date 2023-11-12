台中男童車道亂竄嚇壞人 警方要開罰家長了

台中一名男童在車道中亂竄差點被撞到，嚇壞路過用路人，警方表示將製單舉發男童的監護人。（擷取自「我是太平人」）

2023/11/12 20:37

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平一名男童9日下午在太平路車道中東張西望，疑似要找哥哥，讓過往汽機車嚇出一身冷汗，幸好一名好心女騎士停車詢問，男童手指對面說爸爸在那邊，有網友將整個過程貼在臉書社團「我是太平人」，表示差點就撞到他；太平分局警方今天表示，未接獲報案，已派人查訪中，監護人已違反「道路交通管理處罰條例」將開單告發，並將釐清是否違反「兒童及少年福利及權益保障法」。

一名網友在臉書社團「我是太平人」發文表示，本月9日下午4點20分左右，騎車行經太平區太平路時，發現一名頭戴安全帽的的男童，橫跨4個車道，在車道中東張西望似乎在找東西，因過往車輛眾多險象環生，怕他發生危險趕緊停車，男童走到路邊後問他「你的家人呢？弟弟你在找什麼？」男童才說：「我在找哥哥」，後來男童又往後跑去，趕緊下車攔住他。

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該名網友表示，還有後面一位女騎士發現，趕緊停車攔下他，並問他家人在哪裡？男童後來才指著對面說爸爸在那裡，並看到對面一位男子舉手，因那位女騎士表示要帶他過馬路，確定男童安全才離開。網友強調，不敢想像如果是視線死角，或者沒跟著旁邊車子停下來，可能已經直接撞到男童了，真的很危險。

太平分局警方今天表示，並未接獲民眾報案，得知後已派員查訪中，此行為已違反「道路交通管理處罰條例」第78條第1項第4款，將製單舉發男童的監護人，並釐清是否違反「兒童及少年福利及權益保障法」相關條文。

太平分局並呼籲，家長對於年幼孩童應隨時注意，不要讓他們離開視線，或在道路上嬉戲，一旦遇有突發狀況，將無法安全應對。

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