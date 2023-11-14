台東交通罰鍰去年預算1.2億實收2.08億 饒慶鈴：不喜歡這業績

台東縣去年交通罰鍰預算1.2億，實收2.08億，縣議員認為靠開罰無法解決交通安全問題。（記者黃明堂攝）

2023/11/14 15:06

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣去年總預算中編列交通罰鍰預算1.2億元，實際收入達2.08億元，縣議員黃治維認為重罰仍未解決酒駕等問題，應以教育宣導為重，章正輝則認為交通安全應首重交通設施改善，南迴公路拓寬使得車禍減少就是很好例子。

台東縣警察局長陳錦坤及交通隊長劉正達在縣議會答詢時指出，去年度交通裁罰預算編列1億2千萬元，實際收入為2億零8百萬元，交通事故件數減少了34%，人員受傷降低了25%，且告發件數也減少了。

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黃治維則說，罰了這麼多，但他的實際感受上，交通違規仍頻繁，像巷口出來的車輛普遍未先停等，在重罰及吊銷車輛之下，酒駕仍頻繁，消防局救護車出勤車禍救護頻仍。他認為應該將重點擺在宣導及教育，而非一味開罰。陳錦坤認同此看法，承諾會朝這方面加強。

縣議員章正輝也質疑警局2.08億罰金的業績太好，縣長饒慶鈴強調，她也超級不喜歡這個「業績」。章正輝說，政府沒有用心在改善台東的道路上，一味以限速、罰款將責任轉嫁到人民身上，混淆了手段與目的。

章正輝詢問南迴公路拓寬後，交通事故是否減少？陳錦坤答覆，確實減少很多。章正輝說南迴線拓寬後，開車視野好，鴐駛心情好、不毛燥，事故自然減少。

章正輝說，數十年前政府曾說要在台東蓋高速公路，早已無動靜，說要建花東快速道路，最快也要10年後，現在投入百億將台9線拓寬為花東景觀大道，但花蓮拓寬好了，限速也只從50提高到60，而且速限還忽快忽慢。這些交通硬體設施問題，攸關人民生活及生命重大，應該要做好，不要一直靠開罰。

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