騎上「禁行機車道」挨罰 他因這個動作多噴300元

陳姓騎士騎上「禁行機車道」，又沒打方向燈，結果被開紅單，他不滿提行政訴訟。（記者王捷攝）

2023/08/05 21:18

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子騎上「禁行機車道」又沒打方向燈，警方開單舉發處罰1200元，但他提出行政訴訟，認為機車族隨時要擔心路邊的違停車，騎上快車道又被檢舉，根本是二次受害，檢舉機關放任汽車違停，是阻礙交通的幫凶、共犯，警察機關應撤銷、承擔他的罰單，不過這個理由被駁回，陳男還要多付300元訴訟費。

陳男主張，台南市道路狹小，機車行駛在道路上不敢靠邊行駛，害怕汽車突然開車門撞擊，常遭路邊停車、右轉車甚至欲直行車輛「擠壓」，導致得行駛至快車道，汽車還常常占了整個路面空間，剝奪機車的路權，警察不改善汽車臨停、阻礙交通的行為，還刁難機車族剝奪道路行駛權，實有違公道及人性。

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另外，許多車輛占用慢車道違規停車，交通因而壅塞，機車騎士被迫閃避行駛內車道，再轉回原機車道，這時候被檢舉、開單屬於二次受害，檢舉單位不處罰源頭，反而處罰受逼迫轉換車道的機車，是欺壓弱勢機車族群，助長汽車族群占用機車族路權，有違法律立意的公正性及法律之正當用意。

雖然陳男認為警方未善盡改善交通的工作，但他提出紅單的行政訴訟對象是交通局，交通局認為變換車道要打方向燈、機車也不能騎在「禁行機車道」都是道路交通相關法規立定的規則，開出這個罰單並沒有錯，行政訴訟庭因此駁回陳男告訴。

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