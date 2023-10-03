駕駛臨停紅線連收8張罰單 法院撤罰原因曝

一名駕駛將車臨停在紅線因而收到8張罰單，他認為紅線並不清楚，提告請求撤罰；北高行考量紅線斑駁難以使人明瞭，決定撤銷這8張罰單。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2023/10/03 08:20

〔記者溫于德／台北報導〕一名駕駛去年把車停放在台北市某停車場外畫紅線路段，接連收到8張罰單，但駕駛指紅線並不清楚並懷疑是停車場管理人員為增加收入才檢舉，提告請求撤罰。台北高等行政法院考量紅線斑駁難以使人明瞭，決定撤銷這8張罰單，即駕駛免繳5400元的罰鍰；可上訴。

這名駕駛是在去年1月20日起至3月9日間，把轎車停在北市杭州南路一段某個停場外的畫紅線路段，經民眾拍照檢舉，駕駛收到8張罰單，總計應繳5400元的罰鍰。

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駕駛認為，紅色標線並不清楚，警方也曾到場認證，且檢舉照片中的紅線應為檢舉人事後使用電腦加工而成，駕駛另懷疑是停車場的管理人員為增加收入而檢舉，決定提告請求撤銷這8張罰單；後來法院開庭時，駕駛追加請求撤銷另10張罰單，共計18張。

北高行依據照片指出，違規地點的紅線寬度確實較細且不連續，有別於一般顏色清晰、寬度10公分、連續性禁止臨停的線；而台北市交通管制工程處得知標線不清，已派員補繪完成，且該處人員也證稱：「補繪前紅線比較斑駁」。

在紅線畫設不清晰、明確情況下，無法期待駕駛能明確知悉該地點為禁止臨停路段，北高行決定撤銷8張罰單；至於其餘10張因提告已逾法定期間，所以仍需繳納。

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