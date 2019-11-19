避免連續吃罰單 新北市警局建立即時簡訊系統通知你

民眾可至新北市警交通大隊網頁申辦即時簡訊通知。（記者徐聖倫翻攝）

2019-11-19 14:58:34

〔記者徐聖倫／新北報導〕常有民眾在住家附近長期違規停車，當在收到厚厚一疊罰單時，才知道違規行為遭檢舉而被多次開單，新北市警察局為讓民眾能即時改正違規行為，啟用「交通違規即時簡訊便民服務系統」，讓登記申請的民眾能在最短的時間內收到簡訊通知，立即改正違規行為，避免多次被罰。

5年前市警局建置交通違規檢舉系統，民眾檢舉案件數量逐年攀升，其中違規停車為大宗，而案件仍需員警審核是否符合違規要件，經確認才能辦理後續製單、寄送作業，然龐大檢舉數量亦增加寄發期程，而罰單送達期間可能重複違規又遭檢舉，導致有民眾在日後同時收受多張罰單。

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為此，新北市府建置「交通違規即時簡訊便民服務系統」，讓車主能在短時間內知道自己因交通違規遭檢舉，另市警局於逕行舉發交通違規通知單上有特別印製QR Code條碼供民眾即時掃描申請。

市警局呼籲，民眾可多利用網頁https://trafficsms.ntpd.gov.tw申辦，經手機號碼驗證通過即可開始申請車輛登記，簡訊通知對象以民眾檢舉的交通違規事項及固定式照相桿案件為主，簡訊通知用意在提醒用路人即時導正違規行為，是否確定舉發以實際收受舉發通知單為主，再次提醒用路人請務必遵守道路交通規則，以維護交通安全也免於荷包失血。

網頁中清楚記載即時簡訊所服務內容。（記者徐聖倫翻攝）

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