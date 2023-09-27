為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台南市區「直行」觀海橋吃紅單 民眾怒批檢舉達人吃飽太閒

李姓市民從台南市中華北路一段走觀海橋，因未打左轉方向燈被開罰1200元。（李姓市民提供）

李姓市民從台南市中華北路一段走觀海橋，因未打左轉方向燈被開罰1200元。（李姓市民提供）

2023/09/27 17:22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一名李姓市民，今天收到一張從台南市區「直行」觀海橋，未打左轉方向燈的交通罰單，讓他氣炸。他說，「明明就只能直行，打左轉燈給誰看啊？」

南市警方表示，當地為「Y」字型路口，從市區中華北路一段走觀海橋到安南區安明路，原本是直行，後來交通局有重新檢討並劃設標線改為左轉，類以違規被開罰者確實有比較多，但主要都是民眾檢舉居多。警方只是執法單位，必須依法開罰。

交通局交管科長方川和表示，在2014年之前，中華北路一段上觀海橋，內側車道是直行，續接中華北路一段是右轉。因沒分流，左右轉常交織，經常發生交通事故。因此於2014年底將車輛上觀海橋，修改為左轉，讓車輛分流。實施後，事故也確實有降低。

李姓市民表示，他8天接了3張罰單，都是民眾檢舉，超級不爽。其中，他於8月20日上午，從市區上觀海橋到台江地區賞鳥，上觀海橋沒打方向燈，今天就收到罰單，噴了1200元。「明明就只能直行，打左轉燈給誰看啊？」他打電話申訴，警員還算客氣，說民眾檢舉不得不開。

他痛批檢舉達人真是「吃飽太閒」。他說，今天收到罰單後，申訴沒用也馬上拿去繳了。希望提醒大家注意，行經市區中華北路一段「直行」觀海橋，記得打左轉方向燈，以免遭舉檢被罰。

李姓市民說，從南市中華北路一段走觀海橋到安南區安明路，「明明就只能直行，打左轉燈給誰看啊？」（李姓市民提供）

李姓市民說，從南市中華北路一段走觀海橋到安南區安明路，「明明就只能直行，打左轉燈給誰看啊？」（李姓市民提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
20分鐘被檢舉2次！車主嘆1隻牛剝2層皮 警︰第2張撤單
2023/09/14 08:48

20分鐘被檢舉2次！車主嘆1隻牛剝2層皮 警︰第2張撤單
怪現象！中興新村街道停放車輛車牌蓋布條 原來是防檢舉達人
2023/08/30 12:58

怪現象！中興新村街道停放車輛車牌蓋布條 原來是防檢舉達人

貼心！中華電信國際來話增語音警示
為「這片」請半天假驗車氣炸 衰車主：根本是娛樂到檢舉達人
2023/08/18 11:37

為「這片」請半天假驗車氣炸 衰車主：根本是娛樂到檢舉達人
選舉旗幟狂被環保局收走 他花1年終於抓到「檢舉達人」
2023/08/18 00:20

選舉旗幟狂被環保局收走 他花1年終於抓到「檢舉達人」

沒時間復健 醫建議：穿戴它舒緩救急
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播