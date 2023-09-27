台南市區「直行」觀海橋吃紅單 民眾怒批檢舉達人吃飽太閒

李姓市民從台南市中華北路一段走觀海橋，因未打左轉方向燈被開罰1200元。（李姓市民提供）

2023/09/27 17:22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一名李姓市民，今天收到一張從台南市區「直行」觀海橋，未打左轉方向燈的交通罰單，讓他氣炸。他說，「明明就只能直行，打左轉燈給誰看啊？」

南市警方表示，當地為「Y」字型路口，從市區中華北路一段走觀海橋到安南區安明路，原本是直行，後來交通局有重新檢討並劃設標線改為左轉，類以違規被開罰者確實有比較多，但主要都是民眾檢舉居多。警方只是執法單位，必須依法開罰。

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交通局交管科長方川和表示，在2014年之前，中華北路一段上觀海橋，內側車道是直行，續接中華北路一段是右轉。因沒分流，左右轉常交織，經常發生交通事故。因此於2014年底將車輛上觀海橋，修改為左轉，讓車輛分流。實施後，事故也確實有降低。

李姓市民表示，他8天接了3張罰單，都是民眾檢舉，超級不爽。其中，他於8月20日上午，從市區上觀海橋到台江地區賞鳥，上觀海橋沒打方向燈，今天就收到罰單，噴了1200元。「明明就只能直行，打左轉燈給誰看啊？」他打電話申訴，警員還算客氣，說民眾檢舉不得不開。

他痛批檢舉達人真是「吃飽太閒」。他說，今天收到罰單後，申訴沒用也馬上拿去繳了。希望提醒大家注意，行經市區中華北路一段「直行」觀海橋，記得打左轉方向燈，以免遭舉檢被罰。

李姓市民說，從南市中華北路一段走觀海橋到安南區安明路，「明明就只能直行，打左轉燈給誰看啊？」（李姓市民提供）

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