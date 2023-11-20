獨家》喬幼指豪聲逼續約才出唱片提告 判雙方合約去年2/22起不存在

台語女歌手喬幼。（圖：取自喬幼-芒果公主臉書粉專）

2023/11/20 19:26

〔記者王俊忠／台南報導〕知名台語女歌手喬幼，於2019年9月到2024年8月底與豪聲唱片公司簽署經紀合約，但喬幼指豪聲隱瞞其酬勞、禁止她唱公司版權的歌曲，還以發行唱片為籌碼、逼她再續簽合約，不得已只好提告終止經紀約。台南地院認定此經紀約類似委任性質的勞務給付契約，喬幼可隨時終止，判雙方合約從2022年2月22日起不存在。

據了解，原、被告雙方對此判決都未再提出上訴。

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喬幼特助吳泓毅表示，喬幼很感謝豪記唱片老東家的栽培恩情，但前3年疫情緣故，演藝工作受到很大影響，豪記方面又以須先續簽約為前提，才會再幫喬幼出唱片，他們覺得第一階段的合約一直到2024年8月底，東家要求再續約時，喬幼與東家的合約期還有4年，如未答應續約，等同要遭冷凍4年，東家這麼做很不合理，只好訴求終止合約，如今都無法唱豪記出版的歌，未來考慮走自己的路，不會再與唱片公司合作，之後如有適當時機會出面說明此事。

豪聲唱片說，公司未短報喬幼的演藝酬勞，也未取消其活動演出，是喬幼對公司提告，公司為清理雙方爭議，才發函告知喬幼不同意其自行接洽演藝活動、也不同意她演唱版權歌曲；但從2021年10月19日後，仍持續安排喬幼接洽演藝活動，無冷藏事實。喬幼稱公司以不出唱片逼她續約，這是她個人主觀誤解。

唱片公司認為與喬幼的合約是勞動契約，不是委任契約，此勞動合約有定履約期限，喬幼提前終止即屬違約，不同意對方任意終止合約。

喬幼並出示與唱片公司人員的line對話，證明公司一方有說歌都已準備好，續約的事ok，就可以著手進行。喬幼回說，之前的合約還有3年多時間，依合約內容，是1年發行1張專輯，公司這樣做（指要求續約），就違反之前合約了！

喬幼還於2022年2月18日以律師函通知唱片公司說公司不合理的作法，嚴重動搖雙方信賴基礎，要終止經紀合約，同年2月22日，唱片公司收受此律師函。

一審民事庭法官查指，雙方合約應屬類似委任性質的勞務給付契約，適用民法委任的規定，依此法規定，不論原告有無正當理由，都可隨時終止此合約，被告公司已於2022年2月22日收受原告寄送的律師函，此合約就在這時間點終止，雙方經紀契約關係即不存在。

台語女歌手喬幼。（圖：取自喬幼歌友會臉書粉專）

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