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恐怖前夫闖進屋破壞電視還強逼賣車 違反保護令判拘30天

基隆地院近日審結，依違反保護令罪，判處拘役30天。（記者吳昇儒攝）

基隆地院近日審結，依違反保護令罪，判處拘役30天。（記者吳昇儒攝）

2023/11/20 09:00

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名何姓男子因曾家暴前妻，去年2月10日其前妻聲請家暴保護令獲准，但何男卻無視保護令內容，於今年1月某日上午，闖進前妻租屋處。何男破壞屋內的電視、日常用品外，更要前妻陪他到桃園某當舖取回車輛行照，讓他賣車還債。被害人趁隙報警，警方逮捕何男到案。基隆地院近日審結，依違反保護令罪，判處拘役30天。

檢警調查，35歲何姓男子因曾家暴高姓前妻，去年2月間女方向法院聲請通常保護令，並於同年2月10日核發，警方也依規定告知何男保護令相關內容，指明何男1年內不得對高女進行身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為。

未料，今年1月19日保護令有效期間，何男因為在外欠債，便跑到前妻的租屋處脅迫她到桃園市某當鋪，贖回其車輛行照，讓他可以轉賣該車輛抵債，並且破壞前妻租屋處的電視機、日常用品及衣物。高女則趁隙離開該屋，報警處理；警方調閱監視器後，循線逮捕何男，並函送法辦。

檢警偵訊時，何男坦承所有犯行，表示確實有闖進前妻屋內，破壞電視、日常用品等，也有要前妻到當鋪贖回車輛，供自己變賣。

據悉，何、高二人本因個性不合，有離婚念頭，卻因何男情緒失控曾家暴高女，兩人正式決裂離異，後來因為何男在外欠債，考量與高女相處時，有很多錢是自己出的，便決定找高女支付部分債務；得知她有一輛汽車抵押在當鋪，便要求她將車贖回，給自己變賣。

法官審理時，何男坦承所有犯行，態度尚可，考量其犯罪動機、目的、手段等狀況，依違反保護令罪，判處拘役30天，得易科罰金3萬元。

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