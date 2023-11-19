假車禍真尋仇？ 台中3惡煞狂扁人夫骨折 警快打速逮建請聲押

3名惡煞當街持球琫痛扁被害人成傷。（民眾提供）

2023/11/19 16:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區著名的天津商圈，18日傳出一起疑假車禍真尋仇暴力事件，葉姓男子開車搭載妻子遭後方轎車追撞，遭後車3人持球棒痛毆致骨折重傷，警方獲報立即啟動快打部隊壓制，葉男表示不認識對方，但逞凶一方卻稱有金錢糾紛，警方今天訊後將全案依傷害等罪嫌移送法辦，並建請檢方聲押。

台中市第二分局昨傍晚接獲民眾報案，北區天津路、青島路口有4人在打架，立即啟動快打優勢警力前往查處，經初步了解，係葉男駕駛自小客載妻子行經北區天津路一段，綠燈剛起步時遭後車追撞，下車查看遭撞情況時，後車自小客同為20歲的施男、吳男及21歲的蘇男等3人下車後，架住葉男後以棒棍等物毆打。

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葉男當街被打到四肢擦挫傷、骨折，緊急送往中國附醫治療，所幸無生命危險，而警方到場後，見吳男等人不只當街打人，還波及一旁3輛汽機車，其中一人被警方壓制後，還想起身，被員警當場喝斥「幹嘛要站起來！不要動！這麼囂張！」將3人當場逮捕帶回偵辦。

經調查，雙方初步供稱互不認識，葉男表示未與人結仇，也沒有債務問題，不知為何被爆打，但警方持保留態度，不排除是利用小車禍藉故尋仇傷人，經持續深入調查，施男等3人為台南人，未發現在台中市有活動記錄，施男這才鬆口坦承，與被害人有金錢糾紛，策劃本案並找來另2人共同犯案。

由於雙方說法仍分歧，警方表示仍需深入調查，今天訊後先將全案依妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌送辦，並已建請台中地檢署檢察官聲押。

3人詢後依妨害秩序、傷害罪、毀損罪移送台中地檢署偵辦。（警方提供）

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