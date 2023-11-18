討債敵眾我寡掏槍示威 超商亂鬥8人全遭逮

超商冰箱在亂鬥中被撞破。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/18 15:45

〔記者徐聖倫／新北報導〕47歲鄭姓男子積欠39歲何姓男子數十萬債務未還，何男昨晚約鄭男至新北市淡水某超商談判，見面後發現，何男與鄭男雙方人數比為2比6，何男驚覺落居下風，於是掏出預藏的手槍揮舞示威，兩派人馬在超商內爆發混戰，過程中還撞破超商冰箱，警方獲報迅速趕抵，將8人逮捕送辦。

據了解，鄭男月前向何男調頭寸，何男認為朋友一場，於是相借60萬元，但到了約定的還款日卻不見鄭男有何表示，甚至刻意躲避不見面，何男不甘心，最終聯繫上鄭男，與其相約昨晚11時至新北市淡水區淡金路四段聖約翰科技大學對面的超商談判。

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雙方依約抵達，不料何男只帶了1名友人助陣，鄭男則帶了5人，何男眼見敵眾我寡，掏出預藏的手槍，以為對方會乖乖聽話，豈料掏槍舉動反而引發鄭男等人更加不悅，雙方在超商內爆發亂鬥。

雙方互相揮拳推擠，甚至把超商冰箱都撞破，店家見狀報警，警方即刻趕抵，將鄭、何等共8人全數帶回，並扣回改造手槍1把、子彈11發。警詢時，雙方承認因債務起衝突，何男供稱槍枝是朋友寄放的。警詢後，依槍砲、毀損、聚眾鬥毆等多項罪嫌，將8人移送法辦。

警方扣回改造手槍1把、子彈11發。（記者徐聖倫翻攝）

何姓男子承認持槍遭送辦。（記者徐聖倫翻攝）

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