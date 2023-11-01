女子幫前男友貸款百萬分手討不回 5煞追債砸車傷人送辦

專案小組調閱監視器以車追人，於案發2小時在新店區將黃男壓制逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

2023/11/01 14:56

〔記者陸運鋒／台北報導〕新北市一名張姓男子與范姓前女友交往期間，向其借款100萬元，但2人分手後，張男卻避不見面，而黃姓男子為了幫范女追債，撂人至張男住處砸車，造成張男的謝姓友人受傷，警方獲報追查，於5小時循線將5名嫌犯逮捕到案，依法究辦。

據了解，31歲張男與29歲范女交往時，張男請范女向銀行貸款百萬元，因此張欠下前女友債務，但2人在上週分手後，范女欲向張男追討債務時，遲遲未獲得回應，便向21歲的黃姓友人抱怨，但黃男聽了勃然大怒，決定幫忙范女討這筆債務。

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永和警分局調查，黃男前天下午3時許，夥同19歲林男、19歲王男及陳、林2名少年，分乘2部汽車，前往張男位在永和中正路的住處，一看到張男的轎車，不分青紅皂白就持棍棒一陣猛砸，導致玻璃碎片噴濺，劃傷當時向張男借車的謝姓友人，而一行人犯案後揚長而去。

警方表示，獲報趕抵立即封鎖現場採證，並成立專案小組調閱監視器以車追人，於案發2小時內在新店區將黃、林2人查緝到案，查扣長短玩具BB槍2把、開山刀、球棒等相關證物，而後3小時再於萬里區查獲王、陳及林等3人。

警詢時，僅黃男坦承是接受范女委託，才前去討債動手，其餘4人皆稱只是在旁觀看並無動手，警詢後，將黃、林及王3人依妨害秩序、毀損、傷害罪嫌依法偵辦，而陳、林2名少年則函請少年法庭審理。

警方於案發2小時內，在新店區將林男查緝到案。（記者陸運鋒翻攝）

嫌犯車上查獲長短玩具BB槍2把、開山刀1把、球棒等相關證物 。（記者陸運鋒翻攝）

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