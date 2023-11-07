討債不容易！押肉票住民宿、吃外送 「討論」千萬賭債

警四分局接獲一件擄案後，立刻展開圍捕，在30分鐘內逮到人。（警方提供）

2023/11/07 11:47

〔記者王捷／台南報導〕A男欠下千萬賭債，場主也知道賭債不是「實債」，要與陳男討論還多少錢，豈料陳男到桃園躲債避不見面，債主疑似3日派邱姓、陳姓兩嫌在桃園擄走A男，蒙眼帶他回台南，但一路上吃好、住好，6日他們要去投宿一間民宿時，被警四分局掌握線報，不到30分鐘將兩嫌逮捕，並追查幕後關係人。

A男欠下賭債後躲到桃園，但在3日時還是被盯上，在桃園高鐵站附近停車場被人謊稱有事誘出，自此與家人失去聯絡，他在失蹤期間遭人控制，被轉移到台南的仁德、白河和安南等地隱匿，家屬擔心他的安危，5日向桃園市警局報案。

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台南市警察局與桃園市警局迅速組成聯合專案小組，6日當發現嫌犯所駕駛的車輛在安平區出現時，立刻展開圍捕，警四分局截停該車，逮捕邱男和陳男，並在車上查獲毒品及吸食工具。

據了解，兩人辯稱是為了與A男討論債務，一路上除了蒙眼以外，讓A男住好、吃好，沒有做出過分的舉動；但A男不這麼認為，被控制行動的2天來度日如年，無時無刻都擔心自己會受害。警方將兩名嫌犯移送南檢，同時追查其他違法證據。

台南市警察局長廖宗山說，能迅速打擊犯罪證明了南警團隊合作的能力，這次參與行動的警員都優先獎勵，不過他也強調，要深入調查嫌犯的人際關係，才能瓦解犯罪集團。

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