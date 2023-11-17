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摩鐵女房務幫找充電頭 跪趴車上竟惹狼爪現

劉姓男子投宿摩鐵竟對女房務伸出狼爪。示意圖。（資料照）

劉姓男子投宿摩鐵竟對女房務伸出狼爪。示意圖。（資料照）

2023/11/17 14:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓男子和友人入住林園區某汽車旅館，他向女房務人員謊稱手機充電頭不見，拜托她協助尋找，女房務鑽到車子找尋時，劉男拉下鐵門，並鑽入車內對女房務伸出狼爪，同事查覺有異開啟房門，女房務趁機逃跑，雄檢偵結後依強制猥褻罪起訴劉男。

檢方指出，今年1月3日凌晨0點，23歲劉姓男子和楊姓友人到林園區某汽車旅館投宿，兩人開好房間開車進入後，楊姓友人上先上樓，劉男則致電給房務人員，謊稱自己手機充電頭掉在車裡，天色昏暗找不到，拜託房務人員協助找尋。

女房務員到房間後，在劉男的指使下，鑽入汽車後座以跪趴方式找尋充電頭時，劉男疑似看到女房務跪姿起色心，竟先關上鐵門，朝女房務員後方靠近，再伸出狼爪襲胸、臀，女房務員焦急拿出手機想要求救，又被劉男搶走手機。

女房務受辱3分鐘後，摩鐵同事發現劉男房間的車庫門關上，擔心女房務發生危險，趕緊用搖控器打開鐵門後，女房務見狀立即逃出求救，並在同事協助下報警；警方偵查時，劉男否認犯行，辯稱自己是可能也在車上找充電頭時，不小心碰女房務造成誤會，但檢方根據相關事證不採信他的說詞，偵結後依強制猥褻罪起訴。

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