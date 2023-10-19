獨家》22歲男遭槍擊忍痛開車從台中飆回板橋 子彈還卡在右腳踝

何嫌（紅圏）從後方追撞胡男駕駛白色BMW轎車，下車朝車門連開2槍。（讀者提供）

2023/10/19 13:52

〔記者黃旭磊／台中報導〕住在新北市的胡姓男子，本週17日與女友到台中市摩鐵過夜，退房後驅車北上竟遭何姓男子伏擊連開2槍，胡男右腳踝、左膝蓋中彈，忍痛淌血飆車3小時將女友載至新竹；警方查出，胡男身中改造子彈2發，「子彈還卡在腳踝，居然還能踩油門，實在不可思議。」

這起槍擊案發生在昨天（18日）下午2點半，台中市警察局長李文章今天前往第四分局說明案情；李文章說，何嫌（23歲）與胡男（22歲）都不是台中人，彼此為熟悉朋友，先前何嫌曾向胡姓被害人借車，但開車外出時不慎撞毀，雙方對於賠償金額談不攏，引發後續嗆聲及糾眾鬥毆情事，造成何嫌懷恨在心，臨時起意租車帶槍南下開槍。

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何嫌在胡男與游姓女友投宿摩鐵外守候一夜，待兩人退房後，昨天（18日）下午駕駛租賃車輛尾隨至市政南一路、河南路口，何嫌下車朝胡男駕乘白色BMW車門連開兩槍，何嫌洩憤後上車逃逸，至於子彈穿過鋼板車門，擊中胡男右腳踝及左膝蓋。

專案人員指出，胡男中彈後，改造子彈留在右腳踝，可能由於游姓女友不會開車，忍痛淌血驅車至國三新竹關西休息站，由游女打電話求助友人開車接送至新北市某醫院就醫，子彈卡在右腳踝還能踩油門，實在不可思議。

兩發改造子彈穿過BMW鋼板車門（紅圏），擊中胡男右腳踝及左膝蓋。（讀者提供）

何嫌（中）為4萬元債務開槍伏擊胡男。（讀者提供）

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