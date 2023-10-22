公務員摩鐵抓姦成雙 代書妻偷吃小王被活逮判賠32萬

公務員摩鐵抓姦成雙，代書妻偷吃小王被活逮。情境照。（資料照）

2023/10/22 15:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在外地上班的新竹縣陳姓公務員日前發現，地政士妻子與分租辦公室的洪姓男子偷來暗去，跟監之下當場在二人打開摩鐵車庫門時現身抓姦，憤而對二人求償百萬，新竹地院判偷腥妻與小王需連帶賠償陳男32萬。

結婚6年育有2名子女的陳姓公務員說，工作有輪值勤務，上班日係住宿於職務宿舍，於休假日才返回新竹縣住處。妻子楊女則為開業多年的地政士，後來事務所分租給做電腦維修的洪男。

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去年12月初陳男發現妻子行蹤有異而向其探詢行蹤，妻子卻突然說要離婚，之後又多次提離，他才懷疑妻子可能有外遇。之後果然發現與洪男幾乎同進同出形影不離，多數由洪男開車接送，兩人不僅於公共場合牽手搭肩摸耳摟腰，更共赴汽車旅館開房，導致夫妻今年1月離婚。

他說跨年夜凌晨零時妻子跟孩子看完跨年煙火後，妻於臉書上張貼全家合照並留言「我愛的家人平安健康、開開心心」，實則數小時前才與洪男共赴汽車旅館。今年1月13日晚間11點二人到桃園市總裁行館Motel」開房，欲離開房間開啟車庫時，他當場截獲揭發二人姦情。陳男因莫大精神上痛苦，求診於身心科，憤而對二人連帶求償100萬元精神慰撫金。

法官認為，夫妻1月離婚後協議由陳男擔任2名未成年子女主要照顧者，考量妻子與小王二人侵權行為時間、態樣，及對陳男造成精神上之痛苦，並有至精神科就診治療等情，可見陳男所受精神上痛苦程度不輕，加上二人行為後否認，法官判二人應連帶賠償陳男精神慰撫金20萬元，及洪男應另再給付12萬元。

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