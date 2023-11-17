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同樣DNA不同認定 國中妹控鄰居大叔「性侵」逆轉判無罪

一件鄰居大叔性侵國中妹的疑雲，一審判處4年，二審台南高分院採有利被告證據，逆轉判無罪。（記者王捷攝）

一件鄰居大叔性侵國中妹的疑雲，一審判處4年，二審台南高分院採有利被告證據，逆轉判無罪。（記者王捷攝）

2023/11/17 06:52

〔記者王捷／台南報導〕獨自在家、有憂鬱症的13歲少女，約剛認識的陳姓鄰居大叔進屋，事後指控陳男性侵她，陳男一審被判處4年，但二審逆轉判無罪。關鍵是一審對DNA認定較嚴，A女身上沒驗出陳男的DNA，但仍有「較弱型別無法研判」的DNA，不能排除與陳男無關，但二審認為，少女身上沒有陳男的DNA，加上時間證據，做出無罪判決。

A女因精神疾病與服藥關係，常會出現幻聽、幻覺，去年5月5日晚間8點多，她去倒垃圾時，認識了鄰居陳男，並互相加LINE，當天晚上10點多左右，A母出門，她自稱白天看了恐怖片，獨自在家會害怕，所以要陳男到家裡陪她，同時她也正在跟男友視訊。

等陳男來時，雖然A的男友沒有從手機鏡頭看到陳男，但有聽到A女說「不要碰我」等拒絕的話，所以A的男友立刻打電話給A母，聲稱有陌生人跟A女在家中。

A母趕回家時，發現A女在房間、陳男坐沙發上，兩人都穿戴整齊，現場也不凌亂，陳男表明鄰居身分，並說明會進屋的經過後就離開了，但等陳男一走，A女就哭訴遭到性侵。

在沒有洗澡的情況下檢測，A女身上沒有陳男的DNA，但有一項「無法研判的較弱型別」，一審認為這個「較弱型別」，無法排除跟陳男無關，因為受到行為力道、方式、時間長短，都會影響DNA含量，不採信這是有利被告的證據。

不過，這件性侵案上訴到二審時，法官認定DNA證據與陳男無關，而且從監視器影像、通話紀錄等證據，留給陳男犯案的時間僅有3到5分鐘，陳男必須做出一系列的侵犯行為，再把A女的褲子穿好、整理好現場，有違一般常情，所以做出無罪判決。

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