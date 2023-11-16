國民黨「總裁批簽」4286筆均為政治檔案？ 最高行發回更審

國民黨「總裁批簽」4286筆均為「政治檔案」？最高行政法院認為應查明是否和228事件、戒嚴體制有關，因此廢棄發回更審。（記者楊國文攝）

2023/11/16 21:09

〔記者楊國文／台北報導〕促進轉型正義委員會（促轉會）3年前作成處分，認定國民黨總裁、前總統蔣中正的「總裁批簽」4286筆檔案為「政治檔案」，應移歸檔案局，國民黨不服處分提起行政訴訟，台北高等法院判決駁回，國民黨不服上訴，最高行政法院認為，是否為政治檔案，應查明是否均與228事件、動員勘亂、戒嚴體制有關，今判決廢棄發回台北高等行政法院更審。

另外，國家發展委員會（承受原促轉會業務）5年前審定要求國民黨將228事件、動員勘亂、戒嚴體制有關的及動員戡亂等共33筆「政治檔案」，移轉為國有，交給國發會，國民黨不服提起行政訴訟，台北高等行政法院判國民黨敗訴，最高行政法院今亦一併廢棄發回北高行更審。

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促轉會因審定國民黨持有43095筆政治檔案，其中，2020年通知國民黨將其時任主席、前總統蔣中正於1950年至1975年病逝為止，對黨秘書長或相關主管批示的簽呈的「總裁批簽」，因屬於政治檔案，要求移歸給檔案局。

國民黨申請復查被駁回後，提起行政訴訟，但被台北高等行政法院判決駁回。國民黨仍不服，上訴最高行政法院。

最高行政法院指出，政黨持有的檔案、各類紀錄及文件，僅就符合「政治檔案」定義者才有移歸的義務，而所謂政治檔案，除了作成時間為1945年8月15日至1992年11月6日為止外，內容還必須與228事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關才行。

最高行認為，該批檔案是蔣中正擔任國民黨總裁，自1950年8月中央改造委員會成立至1975年4月5日病逝為止期間，對黨秘書長或秘書長與相關單位主管聯名簽呈的批示，雖然是總裁批簽類檔案，但國民黨的黨內事務繁多，黨務種類不一而足，是否與228事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關，仍應就檔案實質內容予以調查審認才能判斷，不能逕以檔案為蔣中正以國民黨總裁身分所批簽，即審定檔案均為政治檔案，因此廢發回更審。

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