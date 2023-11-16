為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

色男入侵趁女鄰居淋浴強吻猥褻 還告白「我非常愛妳」下場曝

北市隋姓男子趁鄰居女房客淋浴時強吻猥褻，還示愛「我非常愛妳」，高等法院依侵入住宅強制猥褻罪判刑3年2月。（記者楊國文攝）

北市隋姓男子趁鄰居女房客淋浴時強吻猥褻，還示愛「我非常愛妳」，高等法院依侵入住宅強制猥褻罪判刑3年2月。（記者楊國文攝）

2023/11/16 16:38

〔記者楊國文／台北報導〕台北市某社區大樓5樓房客隋姓男子，被控因覬覦同棟6樓女房客美色，竟持屋主委託保管的鑰匙，深夜進入該6樓女房客住處躲藏，趁她返家淋浴正一絲不掛時，進入浴室強吻、揉捏其胸部及臀部等處，並示愛「我非常愛妳」，經她佯稱不會報警，隋男才離去，歷經一場驚魂記；高等法院今依侵入住宅強制猥褻罪判隋男3年2月徒刑。

判決指出，台北市一處社區大樓5樓房客隋男，因屋主委託而持有同棟6樓出租套房的公共鐵門鑰匙。

因未婚的隋男覬覦6樓頗具姿色的女房客小涵（化名）美色，竟心懷不軌，去年9月11日晚上11時40分，竟持鑰匙打開她住處鐵門後，進入其住處房間窗戶邊的陽台躲藏。不久，小涵返回住處並欲進行盥洗，隋男見狀，脫光全身衣物闖入她的浴室內，強吻正在盥洗中小涵的嘴唇。

小涵受驚尖叫，隋男拜託她不要出聲，並示愛表示「我非常愛妳」，小涵則勸隋男冷靜，但他不理會，再度親吻小涵，小涵使出拖延戰術，一再求情並拜託饒了她，表示「我不會報警」，但隋男因性慾高漲，仍強行親吻她的臉頰及額頭，並揉捏其胸部及臀部。經小涵保證「不會報警」，隋男才離去。

小涵見狀，立即衝上前將房門上鎖，並傳訊告知男友黃男求救，黃男立即報警處理，將隋男查獲。隋男應訊坦承犯行，被依侵入住宅強制猥褻罪起訴。

士林地院審理認為，隋男不顧被害人小涵求情，違反其意願，強行親吻、並撫摸其胸部和臀部，她雖一再反抗，隋男仍一再強吻、揉捏她的胸部、臀部等私密處，犯行明確，且造成被害人身心受創，但考量隋男當庭向被害人道歉，並欲和解，已有悔意，判3年2月徒刑。

隋男不服一審判決，上訴請求從輕量刑，高等法院認為一審量刑適當，今判決駁回，還可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
想還衛生紙？ 性侵累犯持電擊棒摸入人妻房間撲上床
2018/01/22 17:20

想還衛生紙？ 性侵累犯持電擊棒摸入人妻房間撲上床
美工刀之狼隨機作案 嗆被害女「要錢也要人」
2016/10/06 23:30

美工刀之狼隨機作案 嗆被害女「要錢也要人」

高鐵線上旅展優惠飯店、租車、等免費送！
同事妹太誘惑 工人踹破鐵門硬求愛
2016/10/05 17:43

同事妹太誘惑 工人踹破鐵門硬求愛
闖鄰房還摸人胸部 輟學男扮強盜白忙一場遭重判
2016/08/11 11:51

闖鄰房還摸人胸部 輟學男扮強盜白忙一場遭重判

邁向淨零 台新金摘5大獎
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播