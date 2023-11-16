新北警懷疑老婆外遇 私用破案神器156次抓猴

雲龍系統具有強大的車牌辨識功能，被譽為破案神器。圖為台北市警局建置的監視器鏡頭。（資料照）

2023/11/16 15:27

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名陳姓員警懷疑老婆外遇，2019年起私用破案神器「雲龍系統」查詢老婆、小王、小舅子的足跡高達156次，被新北市警局察覺有異，移請新北地檢署偵辦起訴，新北地院依違反個人資料保護法等罪判刑2年，緩刑5年；懲戒法院一審判他休職，期間1年，二審日前予以維持，全案確定。

陳員懷疑妻子外遇，利用公務電腦連線至警局建置的「智慧型雲端影像檢索系統（俗稱「雲龍系統」）」，或盜用同僚的帳號密碼，查詢妻子、小舅子、小王使用的車輛，並啟動「特定目標即時告警功能」，勾稽車輛行駛軌跡，研判老婆的行蹤及交友狀況。

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除了自己偷查，陳員還向同僚佯稱基於辦案需要，需查詢老婆等人的資料，同僚不察，依其指示進入「雲龍系統」查詢各車的車輛行駛軌跡，並交給陳員。陳員據此勾稽、研判妻子的生活。

雲龍系統偵測到陳員輸入的車牌號碼後，會在該車輛行經不同路段的警用車辨攝影機時啟動通知，陳員收到即時訊息後，即可實時監控老婆。

一審認為，陳員除觸犯刑罰法律外，並有違公務員服務法第6條所定公務員應誠信、謹慎，不得有損害公務員名譽及政府信譽的行為，及第7條所定不得利用職務上之機會加損害於人等規定之旨，屬違法失職行為，戕害人民對公務員的信賴，嚴重損害政府信譽，酌定休職一年的懲戒處分。

陳員不服，提起上訴，強調自己思慮不周致觸刑典，已於偵查中坦承犯行，並與老婆等被害人和解，對方均願意給予自新機會，小王亦撤回告訴，不再追究，希望法官審酌老婆罹患心臟病及肝腫瘤無法工作，倘他休職一年，將無法給付子女扶養費，嚴重影響妻小日常生活。

陳員表示，妻子與小舅子亦具函請求減輕懲戒處分，盼二審撤銷原判決，改判降級或減俸之懲戒處分。

懲戒法院二審指出，陳員身為警員，卻未能端正行止，損害機關形象、政府信譽及侵犯被害人資訊隱私權，考量時間甚長，次數高達156次，違反義務程度非輕，造成被害人不安全感，認一審判決休職一年，屬於裁量權的適法行使，並未逾越規定範圍，亦無濫用權限或違反比例原則及責懲相當原則，日前駁回上訴，全案確定。

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