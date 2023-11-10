想檢舉違停又怕報復 台中女用鄰居個資檢舉218次下場慘⋯⋯

洪姓女子用他人個資檢舉違停吃上官司。圖為台中火車站及周邊人行道違規停車，與新聞事件無關。（資料照）

2023/11/10 16:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市洪姓女子想檢舉住處巷弄的違規停車，又擔心被報復，遂用張姓女鄰居的電話號碼與地址，上網檢舉他人違停共218次，張女提出刑事告訴，法官以觸犯個人資料保護法，判洪女3月徒刑確定，張女又以名譽權、健康權與隱私權受損害，民事求償50萬餘元，法官認為，張女對個人資料的自主控制確實受侵害，判洪女應賠償6萬元。

判決書指出，張女與洪女兩人是鄰居，雙方長期因房屋加蓋等問題而生糾紛，洪女見住處附近巷弄口，經常有人違規停車，她想要欲檢舉又怕遭報復，從2021年2月至同年7月上網檢舉，卻在電話與地址上，填寫張女的個人資料，檢舉他人違規停車共218次，高等法院台中分院以觸犯個人資料保護法第41條「非公務機關非法利用個人資料罪」，判處洪女3月徒刑確定，民事部分，張女提出損害賠償。

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張女主張，洪女上述行為，導致她需要到警局接受偵訊，同時引發新聞媒體報導，貶損她的名譽，造成她的名譽權及隱私權被侵害，又因屢遭不明來電與警局質問，懷疑她是否為檢舉人，頻赴警局製作筆錄說明事實與澄清冤屈，內心巨大壓力，產生睡眠失調等精神適應障礙，需接受門診與藥物治療中，針對名譽權、隱私權受損害部分，洪女應賠償20萬元，另外，健康權部分，她支出醫療費用5810元，另加上非財產上損害10萬元，洪女應賠償50萬5810元。

洪女答辯說，她檢舉而輸入的張女的地址與電話，都是張女因經營商店，張貼於住宅外看板或於網路上的資訊，且這些資訊，外人無法識別張女的身分，她強調，自己雖冒用張女的電話號碼與住址檢舉，但她還是確實填載自己的真實姓名、身分證字號與電子郵件信箱，警察還是能明確知悉檢舉人是她，並無誤認檢舉人之虞，且警察也都會保密，張女自稱接獲不明來電，不可能與本案有關，至於張女主張罹患精神疾病，也需舉證證明有因果關係。

法官認為，張女主張名譽受損害，需至警局接受偵訊，同時引發新聞媒體記者報導等，但實情是張女控告洪女，基於偵查不公開原則，洪女警詢的陳述內容，不會為社會大眾所知悉，並無名譽權受損。不過法官強調，洪女檢舉時，於「聯絡電話、地址」欄位，輸入張女的資料，確實侵害張女的隱私權，以及對個人資料的自主控制，這部分應賠償，考量雙方學歷與收入，判洪女應賠償張女6萬元，可上訴。

至於健康權受侵害，法官指出，警察受理民眾檢舉，具有保密義務，張女又未能舉證有何接獲不明來電，此部分主張難以認定為真，其健康受損害也與洪女的檢舉無相當因果關係。

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